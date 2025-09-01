$41.260.00
31 августа, 21:30 • 14303 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 14456 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
30 августа, 16:05 • 46806 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 85338 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
30 августа, 13:06 • 97218 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 111430 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
30 августа, 10:36 • 120381 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
30 августа, 09:58 • 257139 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 115349 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
30 августа, 09:15 • 86520 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Армия РФ потеряла 850 военных и 49 артсистем за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В течение 31 августа российская армия потеряла 850 военных, 4 танка и 49 артиллерийских систем. Общие потери врага с 24.02.2022 составляют более миллиона личного состава.

Армия РФ потеряла 850 военных и 49 артсистем за сутки - Генштаб

За минувшие сутки, 31 августа, российская армия потеряла в Украине 850 своих военнослужащих, 4 танка и 49 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1082990 (+850) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11155 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23229 (+17)
        • артиллерийских систем ‒ 32248 (+49)
          • РСЗО ‒ 1476 (0)
            • средства ПВО ‒ 1213 (0) 
              • самолетов ‒ 422 (0) 
                • вертолетов ‒ 341 (+1) 
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 55276 (+214) 
                    • крылатые ракеты ‒ 3664 (0) 
                      • корабли / катера ‒ 28 (0) 
                        • подводные лодки ‒ 1 (0) 
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60399 (+94) 
                            • специальная техника ‒ 3952 (0) 

                              Данные уточняются.

                              Вероника Марченко

                              Война в Украине
                              Украина