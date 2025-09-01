Армия РФ потеряла 850 военных и 49 артсистем за сутки - Генштаб

За минувшие сутки, 31 августа, российская армия потеряла в Украине 850 своих военнослужащих, 4 танка и 49 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1082990 (+850) человек ликвидировано

танков ‒ 11155 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23229 (+17)

артиллерийских систем ‒ 32248 (+49)

РСЗО ‒ 1476 (0)

средства ПВО ‒ 1213 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 55276 (+214)

крылатые ракеты ‒ 3664 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60399 (+94)

специальная техника ‒ 3952 (0)

Данные уточняются.

Россияне массово атакуют Межевую на Днепропетровщине: что известно