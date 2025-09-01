Армия РФ потеряла 850 военных и 49 артсистем за сутки - Генштаб
Киев • УНН
В течение 31 августа российская армия потеряла 850 военных, 4 танка и 49 артиллерийских систем. Общие потери врага с 24.02.2022 составляют более миллиона личного состава.
За минувшие сутки, 31 августа, российская армия потеряла в Украине 850 своих военнослужащих, 4 танка и 49 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1082990 (+850) человек ликвидировано
- танков ‒ 11155 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23229 (+17)
- артиллерийских систем ‒ 32248 (+49)
- РСЗО ‒ 1476 (0)
- средства ПВО ‒ 1213 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 55276 (+214)
- крылатые ракеты ‒ 3664 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60399 (+94)
- специальная техника ‒ 3952 (0)
Данные уточняются.
