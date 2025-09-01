$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Россияне массово атакуют Межевую на Днепропетровщине: что известно

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Межевой российские дроны попали в Центр первичной медико-санитарной помощи. Также БПЛА ударил по центру села Веселое, ранив женщину.

Россияне массово атакуют Межевую на Днепропетровщине: что известно

В поселке Межевая Днепропетровской области российские беспилотники попали в здание Центра первичной медико-санитарной помощи. Видео последствий атаки публикуют в местных СМИ, передает УНН.

Также 30 августа российский беспилотник ударил по центру села Веселое Межевской общины, где именно проходила выдача гуманитарной помощи местному населению благотворительным фондом "Ангелы спасения". В результате попадания БПЛА получила ранение женщина 35 лет. 

Помимо постоянных атак со стороны РФ, Межевая и практически все села остаются без электро- и водоснабжения, устойчивой мобильной связи. 

Напомним

российские войска в ночь на 30 августа атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами разных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары.

рф атаковала Днепропетровскую область по меньшей мере 18 ракетами и 20 дронами, которые были уничтожены - ОВА
30.08.25, 11:07

Вероника Марченко

Война в УкраинеНовости из соцсетей
Днепр