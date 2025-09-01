Россияне массово атакуют Межевую на Днепропетровщине: что известно
Киев • УНН
В Межевой российские дроны попали в Центр первичной медико-санитарной помощи. Также БПЛА ударил по центру села Веселое, ранив женщину.
В поселке Межевая Днепропетровской области российские беспилотники попали в здание Центра первичной медико-санитарной помощи. Видео последствий атаки публикуют в местных СМИ, передает УНН.
Также 30 августа российский беспилотник ударил по центру села Веселое Межевской общины, где именно проходила выдача гуманитарной помощи местному населению благотворительным фондом "Ангелы спасения". В результате попадания БПЛА получила ранение женщина 35 лет.
Помимо постоянных атак со стороны РФ, Межевая и практически все села остаются без электро- и водоснабжения, устойчивой мобильной связи.
Напомним
российские войска в ночь на 30 августа атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами разных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары.
