РФ атаковала Днепропетровщину по меньшей мере 18 ракетами и 20 дронами, которые были уничтожены - ОВА
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 20 беспилотников, направленных на Днепропетровщину. Российские войска атаковали область дронами и ракетами, повредив инфраструктурные объекты и дома.
Россияне направили этой ночью на Днепропетровщину 18 ракет, которые уничтожили силы ПВО. Также приземлили 20 беспилотников. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, передает УНН.
18 ракет, которые враг направил на Днепропетровщину, уничтожили силы ПВО. Кроме того, приземлили 20 беспилотников. Такая общая информация от ВК
Дополнение
Лысак сообщал, что российские войска в ночь на 30 августа атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами разных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что 537 дронов и 45 ракет выпустила РФ ночью по Украине, обезврежено 510 беспилотников и 38 ракет.