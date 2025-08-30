РФ атаковала Днепропетровщину по меньшей мере 18 ракетами и 20 дронами, которые были уничтожены - ОВА

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 39576 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 160921 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 135888 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 84094 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 92995 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 58052 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 116381 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75442 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 71729 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 165330 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 107325 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 112625 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 160922 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 135890 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 116381 просмотра
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 39788 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 176239 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 203802 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 204594 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 189155 просмотра
РФ атаковала Днепропетровщину по меньшей мере 18 ракетами и 20 дронами, которые были уничтожены - ОВА

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 20 беспилотников, направленных на Днепропетровщину. Российские войска атаковали область дронами и ракетами, повредив инфраструктурные объекты и дома.

РФ атаковала Днепропетровщину по меньшей мере 18 ракетами и 20 дронами, которые были уничтожены - ОВА

Россияне направили этой ночью на Днепропетровщину 18 ракет, которые уничтожили силы ПВО. Также приземлили 20 беспилотников. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, передает УНН.

18 ракет, которые враг направил на Днепропетровщину, уничтожили силы ПВО. Кроме того, приземлили 20 беспилотников. Такая общая информация от ВК

- написал Лысак в Telegram.

Дополнение

Лысак сообщал, что российские войска в ночь на 30 августа атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами разных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что 537 дронов и 45 ракет выпустила РФ ночью по Украине, обезврежено 510 беспилотников и 38 ракет.

Анна Мурашко

Война в Украине
Сергей Лысак
Днепропетровская область
Военно-воздушные силы Украины
Украина