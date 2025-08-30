рф атакувала Дніпропетровщину щонайменше 18 ракетами та 20 дронами, які було знищено - ОВА
Київ • УНН
Сили ППО знищили 18 ракет та 20 безпілотників, спрямованих на Дніпропетровщину. Російські війська атакували область дронами та ракетами, пошкодивши інфраструктурні об'єкти та будинки.
росіяни спрямували цієї ночі на Дніпропетровщину 18 ракет, які знищили сили ППО. Також приземлили 20 безпілотників. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, передає УНН.
18 ракет, які ворог спрямував на Дніпропетровщину, знищили сили ППО. Крім того, приземлили 20 безпілотників. Така загальна інформація від ПвК
Доповнення
Лисак повідомляв, що російські війська у ніч проти 30 серпня, атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що 537 дронів та 45 ракет випустила рф вночі по Україні, знешкоджено 510 безпілотників та 38 ракет.