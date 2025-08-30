$41.260.00
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 40146 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 162709 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 137228 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 85005 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 93671 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 58283 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 117044 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75526 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71819 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 165418 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
рф атакувала Дніпропетровщину щонайменше 18 ракетами та 20 дронами, які було знищено - ОВА

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Сили ППО знищили 18 ракет та 20 безпілотників, спрямованих на Дніпропетровщину. Російські війська атакували область дронами та ракетами, пошкодивши інфраструктурні об'єкти та будинки.

рф атакувала Дніпропетровщину щонайменше 18 ракетами та 20 дронами, які було знищено - ОВА

росіяни спрямували цієї ночі на Дніпропетровщину 18 ракет, які знищили сили ППО. Також приземлили 20 безпілотників. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, передає УНН.

18 ракет, які ворог спрямував на Дніпропетровщину, знищили сили ППО. Крім того, приземлили 20 безпілотників. Така загальна інформація від ПвК

- написав Лисак у Telegram.

Доповнення

Лисак повідомляв, що російські війська у ніч проти 30 серпня, атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що 537 дронів та 45 ракет випустила рф вночі по Україні, знешкоджено 510 безпілотників та 38 ракет.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Сергій Лисак
Дніпропетровська область
Повітряні сили Збройних сил України
Україна