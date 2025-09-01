росіяни масово атакують Межову на Дніпропетровщині: що відомо
Київ • УНН
В Межовій російські дрони влучили в Центр первинної медико-санітарної допомоги. Також БПЛА вдарив по центру села Веселе, поранивши жінку.
У селищі Межова Дніпропетровської області російські безпілотники влучили в будівлю Центру первинної медико-санітарної допомоги. Відео наслідків атаки публікують у місцевих ЗМІ, передає УНН.
Також 30 серпня російський безпілотник ударив по центру села Веселе Межівської громади, де саме проходила видача гуманітарної допомоги місцевому населенню благодійним фондом "Янголи спасіння". Внаслідок влучання БПЛа отримала поранення жінка 35 років.
Окрім постійних атак зі сторони рф, Межова та, практично всі села, залишаються без електро- та водопостачання, стійкого мобільного зв’язку.
Нагадаємо
російські війська у ніч проти 30 серпня, атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі.
