Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 29000 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 72043 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 87102 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 102828 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 116488 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255187 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 113638 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85920 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99876 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 326751 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
росіяни масово атакують Межову на Дніпропетровщині: що відомо

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В Межовій російські дрони влучили в Центр первинної медико-санітарної допомоги. Також БПЛА вдарив по центру села Веселе, поранивши жінку.

росіяни масово атакують Межову на Дніпропетровщині: що відомо

У селищі Межова Дніпропетровської області російські безпілотники влучили в будівлю Центру первинної медико-санітарної допомоги. Відео наслідків атаки публікують у місцевих ЗМІ, передає УНН.

Також 30 серпня російський безпілотник ударив по центру села Веселе Межівської громади, де саме проходила видача гуманітарної допомоги місцевому населенню благодійним фондом "Янголи спасіння". Внаслідок влучання БПЛа отримала поранення жінка 35 років. 

Окрім постійних атак зі сторони рф, Межова та, практично всі села, залишаються без електро- та водопостачання, стійкого мобільного зв’язку. 

Нагадаємо

російські війська у ніч проти 30 серпня, атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі.

рф атакувала Дніпропетровщину щонайменше 18 ракетами та 20 дронами, які було знищено - ОВА30.08.25, 11:07 • 3634 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніНовини з соцмереж
Дніпро (місто)