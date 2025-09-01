$41.260.00
190 бойових зіткнень: ЗСУ відбили атаки на 11 напрямках за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 56 перегляди

За добу зафіксовано 190 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетний та 67 авіаційних ударів, скинув 117 керованих бомб. ЗСУ відбили численні атаки на 11 напрямках, втрати ворога склали 850 осіб.

190 бойових зіткнень: ЗСУ відбили атаки на 11 напрямках за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. російські окупанти завдали один ракетний і 67 авіаційних ударів. Також було скинуто 117 керованих бомб, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Ворог здійснив 5 780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 780 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку відбулось десять атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії росіян у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів. Вони намагались вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку ЗСУ зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак у районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ЗСУ зупинили п’ять ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 850 осіб.

Було знищено чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один гвинтокрил, 214 безпілотних літальних апаратів та 94 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що впродовж 31 серпня російська армія втратила 850 військових, 4 танки та 49 артилерійських систем. Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року - понад мільйон чоловік особового складу.

Євген Устименко

Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Україна
Безпілотний літальний апарат