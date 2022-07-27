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"Нафтогаз" вирішив запропонувати кредиторам відстрочку виплат за євробондами

"Нафтогаз" вирішив запропонувати кредиторам відстрочку виплат за євробондами

Київ • УНН

 • 197841 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. НАК "Нафтогаз України" запропонує кредиторам відстрочку виплат за єврооблігаціями, повідомили у компанії, пише УНН.

Цитата

"Нафтогаз невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат... Нафтогаз працює з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду держателів єврооблігацій", - йдеться у повідомленні.

Деталі

"Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями", - наголосили у НАК.

Національна компанія зазначила, що "невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022".

Так, 21 липня Кабінет міністрів України, діючи як загальні збори НАК "Нафтогаз України", своїм розпорядженням №625-р зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконання правочину щодо єврооблігацій компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів.

Раніше

26 липня "Нафтогаз" оголосив дефолт за єврооблігаціями.

Перед цим уряд вирішив запропонувати кредиторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня.

Після цього Група міжнародних кредиторів заявила, що згодна на призупинку їм виплат, і закликала держателів облігацій прийняти прохання країни про заморожування.

Крайній термін голосування за запит для кредиторів - 9 серпня за варантами та 5 серпня за облігаціями, результати обох мають бути оголошені 10 серпня.

На тлі таких новин рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг України в іноземній валюті до з "CCC" до "C", переддефолтного.

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