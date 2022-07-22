JPMorgan: кредитори просили Україну реструктурувати борги

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За словами Стефана Вейлера з JPMorgan Chase & Co., країна, що роздирається війною, яка в середу запросила заморозки виплат боргу, перебуває в унікальному становищі завдяки добрій волі і суспільним симпатіям, які вона накопичила після вторгнення росії.

Шанси на те, що Україна заручиться підтримкою власників облігацій, є "високими", особливо після того, як ключові державні кредитори в Паризькому клубі погодилися призупинити виплати за боргом, сказав він.

"У нас є група приватних кредиторів з великими активами, які підтримують угоду. Насправді багато інвесторів були спантеличені, чому Україна продовжує платити у світлі війни", - сказав Вейлер, голова відділу ринків боргового капіталу для Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки в американському банку.

"Суверен старанно виконував усі свої зобов'язання, попри війну, і згодом дедалі більше інвесторів почали заохочувати уряд до цього. Був потік інвесторів, які наполегливо пропонували уряду припинити платити, щоб зберегти ліквідність, і надати перевагу доступній ліквідності для необхідних цілей; для захисту держави та підтримки населення", - додав він.

Міністерство фінансів України заявило, що воно "отримало явні ознаки підтримки" плану від деяких з найбільших власників боргових зобов'язань, включаючи BlackRock Inc., Fidelity International, Amia Capital LLP та Gemsstock Ltd.

Зі слів Вейлера, крайній термін голосування для кредиторів — 9 серпня за варантами та 5 серпня за облігаціями, результати обох мають бути оголошені 10 серпня.

Раніше

Уряд вирішив запропонувати кредиторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня.

Після цього Група міжнародних кредиторів заявила, що згодна на призупинку їм виплат і закликали держателів облігацій прийняти прохання країни про заморожування.