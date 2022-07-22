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JPMorgan: кредиторы просили Украину реструктурировать долги

JPMorgan: кредиторы просили Украину реструктурировать долги

Киев • УНН

 • 130100 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. План Украины заморозить выплаты по иностранным облигациям должен получить одобрение держателей облигаций, некоторые из которых предложили Киеву начать реструктуризацию раньше, сказал ведущий банкир Стефан Вейлер из JPMorgan Chase & Co., консультирующий суверена, в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Стефана Вейлера из JPMorgan Chase & Co., страна, раздираемая войной, которая в среду запросилп заморозку выплат долга, находится в уникальном положении благодаря доброй воле и общественным симпатиям, которые она накопила после вторжения россии. 

Шансы на то, что Украина заручится поддержкой держателей облигаций, "высоки", особенно после того, как ключевые государственные кредиторы в Парижском клубе согласились приостановить выплаты по долгу, сказал он.

"У нас есть группа частных кредиторов с большими активами, поддерживающими соглашение. На самом деле многие инвесторы были озадачены, почему Украина продолжает платить в свете войны", - сказал Вейлер, глава отдела рынков долгового капитала для Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки в американском банке.

"Суверен усердно выполнял все свои обязательства, несмотря на войну, и со временем все больше и больше инвесторов стали поощрять правительство к этому. Был поток инвесторов, которые настоятельно предлагали правительству прекратить платить, чтобы сохранить ликвидность, и отдать предпочтение доступной ликвидности для необходимых целей; для защиты страны и поддержки населения", - добавил он.

Министерство финансов Украины заявило, что оно "получило явные признаки поддержки" плана от некоторых из крупнейших держателей долговых обязательств, включая BlackRock Inc., Fidelity International, Amia Capital LLP и Gemsstock Ltd.

По словам Вейлера, крайний срок голосования для кредиторов — 9 августа по варрантам и 5 августа по облигациям, результаты обоих должны быть объявлены 10 августа.

Ранее

Правительство решило предложить кредиторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа.

После этого Группа международных кредиторов заявила, что согласна на приостановку им выплат и призвали держателей облигаций принять просьбу страны о замораживании.

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