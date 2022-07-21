Держателі євробондів мають визначитися з запитом Києва на заморозку виплат до 9 серпня - Reuters

Деталі

Держателі облігацій отримали офіційну згоду емітента на зміну деяких умов контрактів щодо облігацій. Міністерство фінансів України провело телефонну конференцію з кредиторами, щоб пояснити деталі пропозиції та ширші питання у середу, 20 липня.

Кредитори мають проголосувати за пропозицію до 9 серпня, а результати мають бути опубліковані наступного дня, пише видання.

Офіційні кредитори вже заявили, що згодні на призупинку їм виплат і закликали держателів облігацій прийняти прохання країни про заморожування.

Минулого тижня українська державна енергетична компанія "Нафтогаз" виступила з вимогою до своїх кредиторів заморозити виплату боргу на два роки. Ця пропозиція викликала невдоволення кредиторів, які вважають, що терміни заморожування надто великі.

"Неясно, чи буде ця (суверенна) пропозиція широко прийнята кредиторами, кредитори можуть дати відсіч, щоб скоротити заморожування платежів", - сказав один із кредиторів.

Які наслідки заморожування боргу

Мораторій на виплати миттєво звільнить гроші на військові витрати. Міністерство фінансів заявило, що це допоможе "пом'якшити поточний щомісячний бюджетний дефіцит обсягом 5 мільярдів доларів", оскільки країні не доведеться використовувати свої міжнародні резерви для погашення облігацій у твердій валюті у складній фінансовій ситуації.

"Більшість людей очікували дефолту України з моменту вторгнення, і така кристалізація, з точки зору зупинки, має сенс", - сказав головний економіст лондонської Tellimer Стюарт Калверхауз.

Пропозиція України полягає у зупиненні обслуговування боргу, але залишається питання про те, як Київ погашатиме ці суверенні облігації надалі. Наступним етапом може стати реструктуризація боргу, зазначає видання.

Уряд та зарубіжні кредитори вестимуть переговори і зрештою погоджуватимуть нові умови для облігацій, які можуть включати продовження строку погашення, скорочення або їх комбінацію.

Востаннє Україна реструктурувала свої суверенні облігації у 2015 році.

Хто кредитори

Державні облігації України належать великим керуючим фондами.

Дані, зібрані EMAXX, показують, що найбільший у світі керуючий активами BlackRock володіє 1,2 мільярда доларів у різних фондах у США та Великій Британії, тоді як Alliance Bernstein володіє 580 мільйонами доларів, а Eaton Vance та PIMCO володіють облігаціями на суму понад 300 мільйонів доларів.

BlackRock відмовився від коментарів PIMCO, Eaton Vance та Alliance Bernstein не відразу відповіли на запит про коментарі.

Доповнення

За даними Світового банку, на кінець 2020 року непогашений зовнішній борг України становив 130 мільярдів доларів.

Україна виділила міжнародні облігації на суму майже 20 мільярдів доларів, що підлягають заморожуванню, — одинадцять цінних паперів, номінованих у доларах, та два, номінованих у євро, з терміном погашення з 2022 по 2030 рік.