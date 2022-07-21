Держатели евробондов должны определиться с запросом Киева на заморозку выплат до 9 августа - Reuters

Детали

Держатели облигаций получили официальное согласие эмитента на изменение некоторых условий контрактов по облигациям. Министерство финансов Украины провело телефонную конференцию с кредиторами, чтобы объяснить детали предложения и более широкие вопросы в среду, 20 июля.

Кредиторы должны проголосовать за предложение до 9 августа, а результаты должны быть опубликованы на следующий день, пишет издание.

Официальные кредиторы уже заявили, что поддерживают приостановку выплат, причитающихся им, и призвали держателей облигаций принять просьбу страны о замораживании.

На прошлой неделе украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" потребовала от своих кредиторов заморозить выплату долга на два года. Это предложение вызвало недовольство кредиторов, которые посчитали, что сроки замораживания слишком велики.

"Неясно, будет ли это (суверенное) предложение широко принято кредиторами, кредиторы могут дать отпор, чтобы сократить замораживание платежей", - сказал один из кредиторов.

Какие последствия замораживания долга

Мораторий на выплаты моментально высвободит деньги на военные расходы. Министерство финансов заявило, что это поможет «смягчить текущий ежемесячный бюджетный дефицит в размере 5 миллиардов долларов», поскольку стране не придется использовать свои международные резервы для погашения по облигациям в твердой валюте в сложной финансовой ситуации.

"Большинство людей ожидали дефолта Украины с момента вторжения, и такая кристаллизация, с точки зрения остановки, имеет смысл", — сказал главный экономист лондонской Tellimer Стюарт Калверхауз.

Предложение Украины заключается в приостановке обслуживания долга, но остается вопрос о том, как Киев будет погашать эти суверенные облигации в дальнейшем. Следующим этапом может стать реструктуризация долга, отмечает издание.

Правительство и зарубежные кредиторы будут вести переговоры и в конечном итоге согласовывать новые условия для облигаций, которые могут включать продление срока погашения, сокращения или их комбинацию.

Последний раз Украина реструктурировала свои суверенные облигации в 2015 году.

Кто кредиторы

Государственные облигации Украины принадлежат крупным управляющим фондами.

Данные, собранные EMAXX, показывают, что крупнейший в мире управляющий активами BlackRock владеет 1,2 миллиарда долларов в различных фондах в США и Великобритании, в то время как Alliance Bernstein владеет 580 миллионами долларов, а Eaton Vance и PIMCO владеют облигациями на сумму более 300 миллионов долларов.

BlackRock отказался от комментариев. PIMCO, Eaton Vance и Alliance Bernstein не сразу ответили на запрос о комментариях.

По данным Всемирного банка, на конец 2020 года непогашенный внешний долг Украины составлял 130 миллиардов долларов.

Украина выделила международные облигации на сумму почти 20 миллиардов долларов, подлежащие замораживанию, — одиннадцать ценных бумаг, номинированных в долларах, и две, номинированных в евро, со сроком погашения с 2022 по 2030 год.

Дополнение

По данным Всемирного банка, на конец 2020 года непогашенный внешний долг Украины составил 130 миллиардов долларов.

Украина выделила международные облигации на сумму почти 20 миллиардов долларов, подлежащие замораживанию, — одиннадцать ценных бумаг, номинированных в долларах, и две, номинированных в евро, со сроком погашения с 2022 по 2030 год.