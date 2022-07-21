Держатели евробондов должны определиться с запросом Киева на заморозку выплат до 9 августа - Reuters

ukru
09:00 • 33587 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 109604 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121993 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 110935 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140808 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139571 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113913 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107055 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93520 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111495 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 71722 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 51147 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 60673 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 50204 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 46285 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 33587 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 46285 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238327 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268231 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205170 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 1581 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 109604 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102591 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120405 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122812 просмотра
Актуальное
Держатели евробондов должны определиться с запросом Киева на заморозку выплат до 9 августа - Reuters

Держатели евробондов должны определиться с запросом Киева на заморозку выплат до 9 августа - Reuters

Киев • УНН

 • 209301 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Кредиторы должны проголосовать за предложение Украины заморозить платежи по своим еврооблигациям на два года до 9 августа, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Держатели облигаций получили официальное согласие эмитента на изменение некоторых условий контрактов по облигациям. Министерство финансов Украины провело телефонную конференцию с кредиторами, чтобы объяснить детали предложения и более широкие вопросы в среду, 20 июля.

Кредиторы должны проголосовать за предложение до 9 августа, а результаты должны быть опубликованы на следующий день, пишет издание.

Официальные кредиторы уже заявили, что поддерживают приостановку выплат, причитающихся им, и призвали держателей облигаций принять просьбу страны о замораживании.

На прошлой неделе украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" потребовала от своих кредиторов заморозить выплату долга на два года. Это предложение вызвало недовольство кредиторов, которые посчитали, что сроки замораживания слишком велики.

"Неясно, будет ли это (суверенное) предложение широко принято кредиторами, кредиторы могут дать отпор, чтобы сократить замораживание платежей", - сказал один из кредиторов.

Какие последствия замораживания долга

Мораторий на выплаты моментально высвободит деньги на военные расходы. Министерство финансов заявило, что это поможет «смягчить текущий ежемесячный бюджетный дефицит в размере 5 миллиардов долларов», поскольку стране не придется использовать свои международные резервы для погашения по облигациям в твердой валюте в сложной финансовой ситуации.

"Большинство людей ожидали дефолта Украины с момента вторжения, и такая кристаллизация, с точки зрения остановки, имеет смысл", — сказал главный экономист лондонской Tellimer Стюарт Калверхауз.

Предложение Украины заключается в приостановке обслуживания долга, но остается вопрос о том, как Киев будет погашать эти суверенные облигации в дальнейшем. Следующим этапом может стать реструктуризация долга, отмечает издание.

Правительство и зарубежные кредиторы будут вести переговоры и в конечном итоге согласовывать новые условия для облигаций, которые могут включать продление срока погашения, сокращения или их комбинацию.

Последний раз Украина реструктурировала свои суверенные облигации в 2015 году.

Кто кредиторы

Государственные облигации Украины принадлежат крупным управляющим фондами.

Данные, собранные EMAXX, показывают, что крупнейший в мире управляющий активами BlackRock владеет 1,2 миллиарда долларов в различных фондах в США и Великобритании, в то время как Alliance Bernstein владеет 580 миллионами долларов, а Eaton Vance и PIMCO владеют облигациями на сумму более 300 миллионов долларов.

BlackRock отказался от комментариев. PIMCO, Eaton Vance и Alliance Bernstein не сразу ответили на запрос о комментариях.
По данным Всемирного банка, на конец 2020 года непогашенный внешний долг Украины составлял 130 миллиардов долларов.

Украина выделила международные облигации на сумму почти 20 миллиардов долларов, подлежащие замораживанию, — одиннадцать ценных бумаг, номинированных в долларах, и две, номинированных в евро, со сроком погашения с 2022 по 2030 год.

Дополнение

По данным Всемирного банка, на конец 2020 года непогашенный внешний долг Украины составил 130 миллиардов долларов.

Украина выделила международные облигации на сумму почти 20 миллиардов долларов, подлежащие замораживанию, — одиннадцать ценных бумаг, номинированных в долларах, и две, номинированных в евро, со сроком погашения с 2022 по 2030 год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы