Україна планує домовитися про відстрочку платежів за євробондами на два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Україна збирається запропонувати інвесторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня. Про це йдеться у постанові уряду №805 від 19 липня, пише УНН.
Деталі
Мінфін має провести переговори з держателями єврооблігацій.
Після погодження до 15 серпня мають внести зміни до умов випуску облігацій.
Погодити з держателями облігацій хочуть зокрема, відстрочку дат погашення євробондів. А саме - на 24 місяці для кожних.
Хочуть погодити і відстрочку сплати відсоткового доходу. Також на 24 місяці.
Передбачається, що основний та додатковий відсоткові доходи за облігаціями продовжують нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій.
У будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума доходу може сплачуватися держателям облігацій:
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- частково, в разі чого виплата здійснюється пропорційно за всіма облігаціями; або
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- повністю, в разі чого подальша відстрочка вважається припиненою.
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Доповнення
Українська влада на тлі війни, що триває, вивчає можливість реструктуризації боргу. Так, у Президента вважають, що Україна вже має почати щонайменше говорити про можливість реструктуризації боргу.
Тим часом МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати свій зовнішній борг.