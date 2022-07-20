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Україна планує домовитися про відстрочку платежів за євробондами на два роки

Україна планує домовитися про відстрочку платежів за євробондами на два роки

Київ • УНН

 • 139440 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Україна збирається запропонувати інвесторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня. Про це йдеться у постанові уряду №805 від 19 липня, пише УНН.

Деталі

Мінфін має провести переговори з держателями єврооблігацій.

Після погодження до 15 серпня мають внести зміни до умов випуску облігацій.

Погодити з держателями облігацій хочуть зокрема, відстрочку дат погашення євробондів. А саме - на 24 місяці для кожних.

Хочуть погодити і відстрочку сплати відсоткового доходу. Також на 24 місяці.

Передбачається, що основний та додатковий відсоткові доходи за облігаціями продовжують нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій.

У будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума доходу може сплачуватися держателям облігацій:

  • частково, в разі чого виплата здійснюється пропорційно за всіма облігаціями; або
  • повністю, в разі чого подальша відстрочка вважається припиненою.

Доповнення

Українська влада на тлі війни, що триває, вивчає можливість реструктуризації боргу. Так, у Президента вважають, що Україна вже має почати щонайменше говорити про можливість реструктуризації боргу.

Тим часом МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати свій зовнішній борг.

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