Україна розглядає можливість реструктуризації боргу - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Українська влада на тлі війни, що триває, вивчає можливість реструктуризації боргу. Про це Bloomberg пише з посиланням на слова трьох джерел, знайомих із перебігом обговорення, пише УНН.
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За словами двох джерел, розглядаються різні сценарії, рішення не чекають до кінця літа. Україна має час як мінімум до 1 вересня, коли її чекає погашення боргу на суму 1,4 млрд доларів і виплата відсотків, згідно з розрахунками Bloomberg.
За словами двох джерел, Міжнародний валютний фонд пропонує консультації та аналіз фінансової та боргової ситуації в Україні. За словами співрозмовників, один із варіантів, який розглядає Україна, включає так звану процедуру отримання згоди – запит емітента на схвалення власників облігацій для зміни умов випущених цінних паперів.
Інший варіант включає використання заморожених активів росії як застави, хоча юридична життєздатність такої ідеї незрозуміла, сказали джерела.
На думку журналістів Bloomberg, переговори наголошують на прагненні українського уряду залишитися у добрих відносинах з глобальними інвесторами, зокрема, для того, щоб мати можливість фінансувати відновлення країни після війни. Для емітентів відсутність виплат за міжнародними облігаціями загрожує втратою доступу до світових боргових ринків на довгі роки.
Реструктуризація облігацій України як спосіб зниження її боргового тягаря допоможе забезпечити, щоб фінансування від основних союзників на оборону та гуманітарну допомогу не спрямовувалося на виплати власникам облігацій, зазначає видання.
Додамо
На початку травня в Білому домі заявили, що США готові обговорити списання зовнішнього боргу України.
Як писав УНН, за прогнозами Міжнародного валютного фонду економіка України на тлі розв'язаної проти неї росією війни впаде на 35% цього року.