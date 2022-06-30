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Украина рассматривает возможность реструктуризации долга - Bloomberg

Украина рассматривает возможность реструктуризации долга - Bloomberg

Киев • УНН

 • 140672 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга. Об этом Bloomberg пишет со ссылкой на слова трех источников, знакомых с ходом обсуждения, пишет УНН.

Детали

По словам двух источников, рассматриваются различные сценарии, решения не ждут до конца лета. У Украины есть время как минимум до 1 сентября, когда ей предстоит погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов, согласно расчетам Bloomberg.

По словам двух источников, Международный валютный фонд предлагает консультации и анализ финансовой и долговой ситуации в Украине. По словам собеседников, один из вариантов, который рассматривает Украина, включает так называемую процедуру получения согласия - запрос эмитента на одобрение держателей облигаций для изменения условий выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант включает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна, сказали источники.

По мнению журналистов Bloomberg, переговоры подчеркивают стремление украинского правительства остаться в хороших отношениях с глобальными инвесторами, в частности, для того, чтобы иметь возможность финансировать восстановление страны после войны. Для эмитентов отсутствие выплат по международным облигациям грозит потерей доступа к мировым долговым рынкам на долгие годы.

Реструктуризация облигаций Украины как способ снижения ее долгового бремени поможет обеспечить, чтобы финансирование от основных союзников на оборону и гуманитарную помощь не направлялось на выплаты держателям облигаций, отмечает издание.

Добавим

В начале мая в Белом доме заявили, что США готовы обсудить списание внешнего долга Украины.

Как писал УНН, по прогнозам Международного валютного фонда экономика Украины на фоне развязанной против нее россией войны упадет на 35% в этом году.

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