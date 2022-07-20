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Украина планирует договориться об отсрочке платежей по евробондам на два года

Украина планирует договориться об отсрочке платежей по евробондам на два года

Киев • УНН

 • 139439 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Украина намерена предложить инвесторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа. Об этом говорится в постановлении правительства №805 от 19 июля, пишет УНН.

Детали

Минфин должен провести переговоры с держателями еврооблигаций.

После согласования до 15 августа должны быть внесены изменения в условия выпуска облигаций.

Согласовать с держателями облигаций хотят, в частности, отсрочку дат погашения евробондов. А именно – на 24 месяца для каждых.

Хотят согласовать и отсрочку уплаты процентного дохода. Также на 24 месяца.

Предполагается, что основной и дополнительный процентный доход по облигациям продолжают начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска соответствующих облигаций.

В любое время в течение указанной отсрочки совокупная сумма дохода может уплачиваться держателям облигаций:

  • частично, в случае чего выплата производится пропорционально всем облигациям; или
  • полностью, в случае чего последующая отсрочка считается прекращенной.

Дополнение

Украинская власть на фоне продолжающейся войны изучает возможность реструктуризации долга. Так, у Президента считают, что Украина уже должна начать по меньшей мере говорить о возможности реструктуризации долга.

Между тем МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг.

Украинские Национальные Новости

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