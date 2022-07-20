Украина планирует договориться об отсрочке платежей по евробондам на два года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Украина намерена предложить инвесторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа. Об этом говорится в постановлении правительства №805 от 19 июля, пишет УНН.
Детали
Минфин должен провести переговоры с держателями еврооблигаций.
После согласования до 15 августа должны быть внесены изменения в условия выпуска облигаций.
Согласовать с держателями облигаций хотят, в частности, отсрочку дат погашения евробондов. А именно – на 24 месяца для каждых.
Хотят согласовать и отсрочку уплаты процентного дохода. Также на 24 месяца.
Предполагается, что основной и дополнительный процентный доход по облигациям продолжают начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска соответствующих облигаций.
В любое время в течение указанной отсрочки совокупная сумма дохода может уплачиваться держателям облигаций:
-
- частично, в случае чего выплата производится пропорционально всем облигациям; или
-
- полностью, в случае чего последующая отсрочка считается прекращенной.
-
Дополнение
Украинская власть на фоне продолжающейся войны изучает возможность реструктуризации долга. Так, у Президента считают, что Украина уже должна начать по меньшей мере говорить о возможности реструктуризации долга.
Между тем МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг.