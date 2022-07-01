Було б доцільним на час війни змінити боргову політику України - радник Зеленського

Контекст

Напередодні агенція Bloomberg повідомила про те, що Українська влада на тлі війни, що триває, вивчає можливість реструктуризації боргу.

Зокрема, як повідомлялось, українська влада розглядає одразу декілька сценаріїв, рішення не чекають до кінця літа.

Україна має час як мінімум до 1 вересня, тоді на неї чекає погашення боргу на суму 1,4 млрд доларів і виплата відсотків.

Думка фахівця

УНН запитав думку радника Президента України з економічних питань Олега Устенка. Ще за кілька місяців до виходу публікації, він стверджував, що Україні доведеться розпочати переговори з кредиторами щодо реструктуризації зовнішнього боргу, якщо війна з рф триватиме протягом тривалого часу.

Як зазначив УНН співрозмовник, на його думку, Україна вже повинна почати щонайменше говорити про згаданий сценарій.

"Мова не йде про звичайну реструктуризацію боргу, мова йде про те, що коли ми знаходимось у стані війни і коли отримуємо фінансування від наших союзників, при тому, що у більшості випадків це фінансування йде за рахунок грантів – то виглядає, я сказав би, не зовсім коректно, якщо частину цих грошей ми використовуємо на те, щоб виплачувати наші державні зовнішні борги і, ще й ті, які знаходяться у приватних руках. Це несправедливо по відношенню до наших союзників", - каже Устенко.

"Вважаю, що було б доцільним на період війни змінити нашу державну боргову політику", - додав він.

На питання про те, наскілько скільки складним для України буде процес реструктуризації боргу, радник Президента зазначив: "Вважаю, у нас буде підтримка наших союзників".

Додамо

Раніше цього тижня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що війна коштує Україні 5 млрд доларів США на місяць.

Він зазначив, що Україна цінує фінансову підтримку своїх партнерів, однак наразі її недостатньо для того, щоб покрити збитки від війни.