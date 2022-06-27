Війна коштує Україні 5 млрд доларів на місяць – Мінфін

Цитата

"Ми отримали фінансову підтримку від ЄС на початку повномасштабного вторгнення, але цього недостатньо. Війна коштує нам 5 млрд доларів США на місяць. Підтримка країн Заходу, яку ми отримуємо зараз, недостатня для покриття всіх витрат. Ми маємо певні домовленості та підтримуємо комунікацію з партнерами, але отримання фінансової підтримки від ЄС потребує часу. А кошти нам потрібні вже зараз", - каже Марченко.

Деталі

За словами міністра фінансів, економічні наслідки війни в Україні величезні.

"Ми покриваємо лише близько 62% державного бюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%", - каже він.

Загалом, зазначив Марченко, збитки становлять близько 103,9 млрд доларів США. Зокрема, тільки руйнування житлових будинків завдало Україні збитків розміром 39 млрд доларів США.

Також очікується скорочення ВВП через руйнування інфраструктури та втрачені надходження від бізнесу.

Міністр наголошує, що, на його думку, санкції Заходу проти рф діють недостатньо ефективно.

"Щоб підготуватися до війни, в росії прийняли ряд рішень, які допомагають їм сьогодні підтримувати економіку країни. Російській економіці завдано значно меншої шкоди, ніж українській. Щодня вони отримують мільярди від експорту нафти та газу, що дозволяє їм фінансувати війну. Поки ми підраховуємо наші втрати, вони підраховують свої доходи", - зазначає він.

Нагадаємо

Як вважають в НБУ, економіка України цього року може скоротитися більш як на третину на тлі війни, під окупацією або з активними бойовими діями території областей, які генерували близько 20% ВВП.