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Война стоит Украине 5 млрд долларов в месяц – Минфин

Киев • УНН

 • 115232 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Украина ценит финансовую поддержку своих партнеров, однако пока ее недостаточно для того, чтобы покрыть ущерб от войны. Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью El Pais, перевод которого опубликовал Минфин, пишет УНН.

Цитата

"Мы получили финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения, но этого недостаточно. Война стоит нам 5 млрд долларов США в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. Мы имеем определенные договоренности и поддерживаем коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени. А средства нам нужны уже сейчас", - говорит Марченко.

Детали

По словам министра финансов, экономические последствия войны в Украине огромные.

"Мы покрываем только около 62% государственного бюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%", – говорит он.

В целом, отметил Марченко, ущерб составляет около 103,9 млрд долларов США. В частности, только разрушение жилых домов нанесло Украине ущерб в размере 39 млрд долларов США.

Также ожидается сокращение ВВП из-за разрушения инфраструктуры и потерянных поступлений от бизнеса.

Министр отмечает, что, по его мнению, санкции Запада против рф действуют недостаточно эффективно.

“Чтобы подготовиться к войне, в россии приняли ряд решений, которые помогают им сегодня поддерживать экономику страны. Пока мы подсчитываем наши потери, они подсчитывают свои доходы", – отмечает он.

Напомним

Как считают в НБУ, экономика Украины в этом году может сократиться более чем на треть на фоне войны, под оккупацией или с активными боевыми действиями территории областей, которые генерировали около 20% ВВП.

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