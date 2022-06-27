Война стоит Украине 5 млрд долларов в месяц – Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Украина ценит финансовую поддержку своих партнеров, однако пока ее недостаточно для того, чтобы покрыть ущерб от войны. Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью El Pais, перевод которого опубликовал Минфин, пишет УНН.
Цитата
"Мы получили финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения, но этого недостаточно. Война стоит нам 5 млрд долларов США в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. Мы имеем определенные договоренности и поддерживаем коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени. А средства нам нужны уже сейчас", - говорит Марченко.
Детали
По словам министра финансов, экономические последствия войны в Украине огромные.
"Мы покрываем только около 62% государственного бюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%", – говорит он.
В целом, отметил Марченко, ущерб составляет около 103,9 млрд долларов США. В частности, только разрушение жилых домов нанесло Украине ущерб в размере 39 млрд долларов США.
Также ожидается сокращение ВВП из-за разрушения инфраструктуры и потерянных поступлений от бизнеса.
Министр отмечает, что, по его мнению, санкции Запада против рф действуют недостаточно эффективно.
“Чтобы подготовиться к войне, в россии приняли ряд решений, которые помогают им сегодня поддерживать экономику страны. Пока мы подсчитываем наши потери, они подсчитывают свои доходы", – отмечает он.
Напомним
Как считают в НБУ, экономика Украины в этом году может сократиться более чем на треть на фоне войны, под оккупацией или с активными боевыми действиями территории областей, которые генерировали около 20% ВВП.