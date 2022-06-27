Война стоит Украине 5 млрд долларов в месяц – Минфин

КИЕВ. 27 июня. УНН. Украина ценит финансовую поддержку своих партнеров, однако пока ее недостаточно для того, чтобы покрыть ущерб от войны. Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью El Pais, перевод которого опубликовал Минфин, пишет УНН.

