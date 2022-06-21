Війною вражені області, що генерують 20% ВВП - Нацбанк

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«Упродовж лютого-березня бойові дії тривали на території областей, що формували близько половини ВВП України. Станом на середину червня під впливом активних бойових дій чи під окупацією залишаються території областей, які торік генерували близько 20% ВВП», - повідомили у Нацбанку.

Деталі

Так, з квітня економіка поволі відновлюється від шоку перших тижнів війни. Це, як повідомляється, відбувається завдяки звільненню територій ЗСУ, поступовому поверненню працівників, налагодженню виробництва та постачання.

Як свідчать опитування НБУ, частка підприємств, що зменшили завантаженість виробничих потужностей більш як на третину або не працювали взагалі, скоротилася з 61% у першій декаді березня до 54% наприкінці травня.

«Однак ключові проблеми зберігаються: заблоковано морські порти, за виключенням дунайських, порушена логістика, зберігається дефіцит пального, пригнічено внутрішній попит. Падіння ВВП за підсумками 2022 року перевищить третину», - відзначають у НБУ.

Припинення війни та деокупація територій, як вказано, очікувано сприятимуть стрімкому відновленню ВВП у наступні періоди. Натомість її затягування – це ключовий ризик.

Окрім зниження поточного виробництва, війна суттєво скорочує потенціал економіки. За оцінками НБУ, втрати фізичного капіталу від руйнувань підприємств, житла та інфраструктури на початок травня сягнули 100 млрд дол. – це еквівалент 50% ВВП 2021 року. Також дуже суттєвими є втрати людського капіталу через міграцію та загибель громадян.

«З огляду на високу невизначеність фактично призупинено інвестиційну діяльність. Для відновлення від наслідків війни економіці може знадобитися дуже тривалий період та допомога з боку міжнародних партнерів», - вказали у Нацбанку.

Доповнення

За даними НБУ, безробіття зросло попри скорочення робочої сили.