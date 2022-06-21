Безробіття зросло попри скорочення робочої сили - НБУ

Деталі

У Нацбанку констатують, що війна примусила підприємства скоротити персонал. Як свідчать оперативні опитування НБУ, у березні п’ята частина підприємств припинила свою діяльність, а ще близько половини змушені були утримувати менше персоналу.

"Після першого шоку війни ситуація поволі поліпшувалася – підприємства відновлювали роботу, зайнятість поступово зростала, хоч і залишилася суттєво нижчою за довоєнну", - зазначають у регуляторі.

Через зниження ділової активності, як вказано, "попит на робочу силу все ще значно нижчий за її пропозицію".

За даними сайтів з пошуку роботи, у травні кількість вакансій була більш як вдвічі нижчою за довоєнний рівень, а кількість резюме – помітно зростала. Станом на кінець квітня, за даними ЄБА, лише 3% опитаних компаній планують надалі збільшувати кількість працівників.

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При цьому, за даними НБУ, хоча населення і повертається до країни останніми тижнями, кількість принаймні тимчасово втрачених трудових ресурсів величезна. За оцінками МОП, майже половина зовнішніх переселенців працездатного віку були раніше працевлаштовані, а дві третини мають вищу освіту.

"У середньостроковій перспективі втрата робочої сили суттєво сповільнюватиме темпи відновлення економіки та негативно вплине на попит на фінансові послуги", - зауважили у НБУ.

Доповнення

Як вказують у НБУ, реальні доходи працівників на тлі війни продовжать падати.