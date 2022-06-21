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Безработица выросла, несмотря на сокращение рабочей силы - НБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Безработица в Украине выросла, несмотря на сокращение рабочей силы на фоне войны, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.

Детали

В Нацбанке констатируют, что война заставила предприятия сократить персонал. Как свидетельствуют оперативные опросы НБУ, в марте пятая часть предприятий прекратила свою деятельность, а еще около половины вынуждены были удерживать меньше персонала.

"После первого шока войны ситуация постепенно улучшалась – предприятия возобновляли работу, занятость постепенно росла, хотя и осталась существенно ниже довоенной", - отмечают в регуляторе.

Из-за снижения деловой активности, как указано, "спрос на рабочую силу все еще значительно ниже ее предложения".

По данным сайтов по поиску работы, в мае количество вакансий было более чем вдвое ниже довоенного уровня, а количество резюме – заметно росло. По состоянию на конец апреля, по данным ЕБА, только 3% опрошенных компаний планируют в дальнейшем увеличивать количество работников.

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При этом, по данным НБУ, хотя население и возвращается в страну в последние недели, количество по крайней мере временно утраченных трудовых ресурсов огромно. По оценкам МОТ, около половины внешних переселенцев трудоспособного возраста были ранее трудоустроены, а две трети имеют высшее образование.

"В среднесрочной перспективе потеря рабочей силы будет существенно замедлять темпы восстановления экономики и окажет негативное влияние на спрос на финансовые услуги", - отметили в НБУ.

Дополнение

Как указывают в НБУ, реальные доходы работников на фоне войны продолжат падать.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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