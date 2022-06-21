Реальні доходи працівників на тлі війни продовжать падати - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Реальні доходи населення в Україні на тлі війни впали, і падіння трудових доходів продовжиться, йдеться у новому звіті НБУ про фінансову стабільність, пише УНН.
Деталі
Як вказують у Нацбанку, у лютому роботодавці виплатили працівникам аванси та компенсації, щоб допомогти пережити скруту. Проте надалі трудові доходи знижувалися.
За даними опитування НБУ, у травні доходи найманих працівників були майже на чверть меншими від довоєнного рівня.
Разом із тим у рази зросли обсяги грошового забезпечення військових та виплачувались допомоги внутрішнім переселенцям і соціально незахищеним верствам населення. Це значною мірою компенсувало зниження доходів за іншими складовими, вказали у НБУ.
Цитата
«Однак доходи низки категорій населення, передусім найманих працівників, суттєво постраждали. Їхні номінальні доходи відновлюватимуться повільно, а інфляція прискорюється. Тож реальні доходи працівників надалі знижуватимуться», - зауважили у Нацбанку.
При цьому, як зазначається, втрати домогосподарств від війни колосальні. За даними травневого опитування Info Sapiens, домогосподарства оцінили, що їхній добробут упав на третину з початку війни.
Раніше
Прем'єр Шмигаль заявляв, що через війну Україна втрачає від 35% до 50% ВВП, щодня втрати бюджету сягають близько 2 мільярдів гривень.