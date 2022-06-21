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Реальные доходы работников на фоне войны продолжат падать - НБУ

Реальные доходы работников на фоне войны продолжат падать - НБУ

Киев • УНН

 • 310429 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Реальные доходы населения в Украине на фоне войны упали, и падение трудовых доходов продолжится, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.

Детали

Как указывают в Нацбанке, в феврале работодатели выплатили работникам авансы и компенсации, чтобы помочь пережить затруднения. Однако в дальнейшем трудовые доходы снижались.

По данным опроса НБУ, в мае доходы наемных работников были почти на четверть меньше от довоенного уровня.

Вместе с тем в разы выросли объемы денежного обеспечения военных и выплачивались пособия внутренним переселенцам и социально незащищенным слоям населения. Это в значительной степени компенсировало снижение доходов по другим составляющим, указали в НБУ.

Цитата

«Однако доходы ряда категорий населения, прежде всего наемных работников, существенно пострадали. Их номинальные доходы будут возобновлены медленно, а инфляция ускоряется. Поэтому реальные доходы работников будут в дальнейшем снижаться», - отметили в Нацбанке.

При этом, как отмечается, потери домохозяйств от войны колоссальны. По данным майского опроса Info Sapiens, домохозяйства оценили, что их благополучие упало на треть с начала войны.

Ранее

Премьер Шмыгаль заявлял, что из-за войны Украины теряет от 35% до 50% ВВП, ежедневно потери бюджета достигают около 2 миллиардов гривен.

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