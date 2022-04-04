Україна втрачає від 35% до 50% ВВП через війну - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Через війну Україна втрачає від 35% до 50% ВВП, щодня втрати бюджету сягають близько 2 мільярдів гривень, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Україна втрачає від 35% до 50% ВВП через війну. Тяжкий удар по економіці. Бюджет втрачає близько 2 млрд грн на день, інфраструктура – 4,25 млрд доларів на день", - вказав Шмигаль.
При цьому Прем'єр зауважив, що "ми маємо достатньо резервів. Але ми повинні зупинити агресора якнайшвидше". "Потрібен черговий пакет санкцій!" - наголосив очільник уряду.
Доповнення
За даними Мінфіну, на місяць воєнних дій Україна витрачає близько 10 млрд доларів.