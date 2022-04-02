На місяць воєнних дій Україна витрачає близько 10 млрд доларів – Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у суботу провів нараду з економічними блоками свого Офісу та уряду. Учасники обговорили стан української економіки на другому місяці опору військовому вторгненню росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі, пише УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
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“За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд дол. США. На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень”, - інформують в пресслужбі за підсумками зустрічі.
Деталі
Повідомляється, що учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним.
Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.
Нагадаємо
Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 20 областях України вже почалася посівна.