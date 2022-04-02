За месяц военных действий Украина тратит около 10 млрд долларов - Минфин

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“По подсчетам Министерства финансов, на месяц военных действий Украинское государство тратит около 10 млрд долл. США. На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте затронули перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, который запланирован на апрель”, - информируют в пресс-службе по итогам встречи.

Детали

Сообщается, что участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в частности обеспечения аграриев топливом.

Были рассмотрены пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.

Напомним

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 20 областях Украины уже началась посевная.