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Украина теряет от 35% до 50% ВВП из-за войны - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 222879 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Из-за войны Украина теряет от 35% до 50% ВВП, ежедневно потери бюджета достигают около 2 миллиардов гривен, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter, пишет УНН.

Украина теряет от 35% до 50% ВВП из-за войны - Шмыгаль

Цитата

"Украина теряет от 35% до 50% ВВП из-за войны. Тяжкий удар по экономике. Бюджет теряет около 2 млрд грн в день, инфраструктура - 4,25 млрд долларов в день", - указал Шмыгаль.

При этом Премьер заметил, что "мы имеем достаточно резервов. Но мы должны остановить агрессора как можно быстрее". "Нужен очередной пакет санкций!" - подчеркнул глава правительства.

Дополнение

По данным Минфина, на месяц военных действий Украина тратит около 10 млрд долларов.

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