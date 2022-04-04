Украина теряет от 35% до 50% ВВП из-за войны - Шмыгаль

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"Украина теряет от 35% до 50% ВВП из-за войны. Тяжкий удар по экономике. Бюджет теряет около 2 млрд грн в день, инфраструктура - 4,25 млрд долларов в день", - указал Шмыгаль.

При этом Премьер заметил, что "мы имеем достаточно резервов. Но мы должны остановить агрессора как можно быстрее". "Нужен очередной пакет санкций!" - подчеркнул глава правительства.

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По данным Минфина, на месяц военных действий Украина тратит около 10 млрд долларов.