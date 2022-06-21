Войной поражены области, генерирующие 20% ВВП - Нацбанк

КИЕВ. 21 июня. УНН. Экономика Украины в этом году может сократиться более чем на треть на фоне войны, под оккупацией или с активными боевыми действиями территории областей, которые генерировали около 20% ВВП, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.