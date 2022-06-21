Войной поражены области, генерирующие 20% ВВП - Нацбанк
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Экономика Украины в этом году может сократиться более чем на треть на фоне войны, под оккупацией или с активными боевыми действиями территории областей, которые генерировали около 20% ВВП, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.
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«В течение февраля-марта боевые действия продолжались на территории областей, формировавших около половины ВВП Украины. По состоянию на середину июня под влиянием активных боевых действий или под оккупацией остаются территории областей, которые в прошлом году генерировали около 20% ВВП, - сообщили в Нацбанке.
Детали
Так, с апреля экономика медленно восстанавливается от шока первых недель войны. Это, как сообщается, происходит благодаря освобождению территорий ВСУ, постепенному возвращению работников, налаживанию производства и поставок.
Как свидетельствуют опросы НБУ, доля предприятий, уменьшивших загруженность производственных мощностей более чем на треть или не работавших вообще, сократилась с 61% в первой декаде марта до 54% в конце мая.
«Однако ключевые проблемы сохраняются: заблокированы морские порты, за исключением дунайских, нарушена логистика, сохраняется дефицит горючего, подавлен внутренний спрос. Падение ВВП по итогам 2022 года превысит треть», - отмечают в НБУ.
Прекращение войны и деоккупация территорий, как указано, ожидаемо будут способствовать стремительному восстановлению ВВП в последующие периоды. При этом затягивание – это ключевой риск.
Кроме понижения текущего производства, война существенно сокращает потенциал экономики. По оценкам НБУ, потери физического капитала от разрушений предприятий, жилья и инфраструктуры к началу мая достигли 100 млрд долл. – это эквивалент 50% ВВП в 2021 году. Также очень существенны потери человеческого капитала из-за миграции и гибели граждан.
«Учитывая высокую неопределенность, фактически приостановлена инвестиционная деятельность. "Для восстановления от последствий войны экономике может понадобиться очень длительный период и помощь со стороны международных партнеров", - отметили в Нацбанке.
Дополнение
По данным НБУ, безработица выросла несмотря на сокращение рабочей силы.