Міжнародні кредитори погодилися відтермінувати виплати України за євробондами

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Міжнародні кредитори зреагували на публікацію сьогодні запиту України на згоду на відстрочку обслуговування боргу перед власниками облігацій з 1 серпня 2022 року та продовження термінів погашення.

"У цих виняткових обставинах і визнаючи зразковий послужний список України з обслуговування боргу на сьогодні, члени Групи кредиторів України підтримують цей запит про згоду та настійно рекомендують власникам облігацій дати згоду на запит України", - зазначається у заяіі.

Члени Групи кредиторів України також вказали на "одночасну публікацію запиту України на згоду на коригування певних платіжних механізмів в умовах її варантів, прив'язаних до ВВП, і закликають власників варантів дати згоду на ці запити".

"Схвалення власниками облігацій та варантів пропозицій України означатиме суттєву підтримку уряду та народу України", - зауважили кредитори.

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"Ми як офіційні двосторонні кредитори України маємо намір забезпечити узгоджене призупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю продовження на рік, за нашими вимогами та відповідно до національного законодавства країн-кредиторів. Ми також наполегливо закликаємо всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів якнайшвидше досягти домовленості з Україною про припинення обслуговування боргу", - йдеться у заяві.

Міжнародні кредитори України також вказали, що продовжать "уважно координувати та оцінювати ситуацію за підтримки МВФ та Світового банку".

При цьому Група кредиторів України висловила "солідарність та підтримку Україні у її захисті від необґрунтованої, неспровокованої та незаконної агресивної війни росії".

Раніше

Україна збиралася запропонувати інвесторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня.

Довідково

Група кредиторів України включає Канаду, Францію, Німеччину, Японію, Велику Британію та Сполучені Штати Америки. До спостерігачів Групи входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.