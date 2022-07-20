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Международные кредиторы согласились отсрочить выплаты Украины по евробондам

Международные кредиторы согласились отсрочить выплаты Украины по евробондам

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Международные кредиторы согласились отсрочить выплаты внешней задолженности Украиной – с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год. Об этом говорится в распространенном 20 июля заявлении Группы кредиторов Украины, пишет УНН.

Детали

Международные кредиторы отреагировали на публикацию сегодня запроса Украины на согласие на отсрочку обслуживания долга перед собственниками облигаций с 1 августа 2022 года и продление сроков погашения.

"В этих исключительных обстоятельствах и признавая примерный послужной список Украины по обслуживанию долга на сегодняшний день, члены Группы кредиторов Украины поддерживают этот запрос о согласии и настоятельно рекомендуют владельцам облигаций дать согласие на запрос Украины", - отмечается в заявлении.

Члены Группы кредиторов Украины также указали на "одновременную публикацию запроса Украины на согласие на корректировку определенных платежных механизмов в условиях ее варрантов, привязанных к ВВП, и призывают владельцев варрантов дать согласие на эти запросы".

"Одобрение владельцами облигаций и варрантов предложений Украины будет означать существенную поддержку правительства и народа Украины", - отметили кредиторы.

Цитата

"Мы как официальные двусторонние кредиторы Украины намерены обеспечить согласованную приостановку обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год, по нашим требованиям и в соответствии с национальным законодательством стран-кредиторов. Мы также настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов как можно быстрее достичь договоренности с Украиной о прекращении обслуживания долга", - говорится в заявлении.

Международные кредиторы Украины также указали, что продолжат "внимательно координировать и оценивать ситуацию при поддержке МВФ и Всемирного банка".

Группа кредиторов Украины выразила "солидарность и поддержку Украине в ее защите от необоснованной, неспровоцированной и незаконной агрессивной войны россии".

Ранее

Украина собиралась предложить инвесторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа.

Справочно

Группа кредиторов Украины включает в себя Канаду, Францию, Германию, Японию, Великобританию и Соединенные Штаты Америки. В число наблюдателей Группы входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

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