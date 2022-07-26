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"Нафтогаз" оголосив дефолт за єврооблігаціями

"Нафтогаз" оголосив дефолт за єврооблігаціями

Київ • УНН

 • 281994 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не зміг виплатити кредиторам борги з облігацій, що означає дефолт компанії. Про це інформує прес-служба “Нафтогазу”, пише УНН.

Цитата

“... уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України». Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

21 липня Кабінет міністрів України, діючи як загальні збори НАК «Нафтогаз України», своїм розпорядженням №625-р зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконання правочину щодо єврооблігацій Компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів.

На виконання вищезазначеного рішення уряду, а також на виконання зобов’язань національної компанії щодо виплат за єврооблігаціями керівництво Нафтогазу завчасно звернулося до Кабміну за погодженням на здійснення цього правочину.
У своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку «жорсткого дефолту» за єврооблігаціями компанії.

У свою чергу КМУ не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року).

Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України».

Доповнення

Раніше у «Нафтогазі» заявили, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат за єврооблігаціями, а також усвідомлюють наслідки дефолту у разі порушення зобов'язань щодо виплат.

Українські Національні Новини

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