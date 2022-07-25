Є ризики "жорсткого дефолту": Нафтогаз має гроші для виплат за єврооблігаціями, чекає погодження уряду

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«Розпорядження КМУ від 21.07.2022 №625-р установлює, що Нафтогаз, зокрема його посадові та інші вповноважені особи, зобов’язані вчиняти будь-які дії щодо виконання правочину щодо єврооблігацій Компанії після окремого погодження таких дій КМУ», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що оскільки пропозиція щодо відтермінування виплат за єврооблігаціями, обумовлена позицією Уряду направити ці кошти на імпорт газу, не підтримана держателями єврооблігацій, існуючі умови за єврооблігаціями зберігають силу, та відповідні виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані держателями облігацій 26 липня 2022 року (впродовж передбаченого документацію періоду для виправлення порушень) .

В «Нафтогазі» зазначили, що на виконання вищезазначеного рішення Уряду, а також на виконання зобов’язань національної компанії щодо виплат за єврооблігаціями, 22 липня 2022 року фінансовий директор Нафтогазу, а 23 липня 2022 року вже голова правління Нафтогазу, у відповідності до рішення правління, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат.

«У своїх звернення до Уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку «жорсткого дефолту» (порушення зобов’язань щодо виплат), який настане, якщо Уряд не погодить Нафтогазу виплату держателям облігацій. На момент виходу даного прес-релізу ( станом на 12:20 – ред.), Нафтогаз не отримав погодження Уряду, і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат держателям облігацій», - йдеться в повідомленні.

У «Нафтогазі» зауважили, що на виконання вищезазначеного рішення Уряду Нафтогаз готує новий проект угоди з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат, який у повній мірі відповідає вимогам Уряду.

«Ця інформація розповсюджується у відповідності до зобов’язань Компанії перед кредиторами», - додали в «Нафтогазі».

Доповнення

Раніше у "Нафтогазі" пояснювали, чому просять відкласти погашення єврооблігацій на 335 млн дол.

Як повідомляв Forbes, «Нафтогаз України» просить держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення 350 млн дол боргу з відсотками.

Окрім того, «Нафтогаз» просить відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на 335 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що «Нафтогаз» просить дворічне відтермінування платежів у всіх міжнародних кредиторів.

Додамо

НАК “Нафтогаз України” отримає 300 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю імпортованого природного газу з метою сталого проходження опалювального сезону.