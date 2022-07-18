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У "Нафтогазі" пояснили чому просять відкласти погашення єврооблігацій на 335 млн дол

У "Нафтогазі" пояснили чому просять відкласти погашення єврооблігацій на 335 млн дол

Київ • УНН

 • 195545 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. НАК “Нафтогаз України” просить дворічне відтермінування з виплати єврооблігацій-2022 на 335 мільйонів доларів, адже зараз пріоритет, який визначений урядом - це імпорт газу й гроші краще витратити туди. Про це сказав виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Цитата

«Ми на відміну від багатьох інших українських компаній є платоспроможною компанією. Але тут питання в тому, що ми просто звернулися за добровільною згодою наших кредиторів перенести термін сплати за єврооблігаціями. Ми не кажемо що ми входимо в дефолт або ми не виконуємо зобов'язання. Ми вчасно звернулись до наших кредиторів з проханням, щоб вони зрозуміли нашу ситуацію, що пріоритет зараз визначений урядом - це імпорт газу. І тому нам краще витратити ті кошти, які в нас є на відповідно імпорт газу. Тому ми просимо увійти в нашу ситуацію і добровільно погодитись на перенесення термін виплат за єврооблігаціями. Питання не в тому, чи платоспроможний «Нафтогаз», чи ні», - розповів Вітренко.

Деталі

Він зазначив, що питання в тому чи погодяться кредитори з тим, що зараз потрібно таким чином і саме їм допомогти «Нафтогазу» і Україні імпортувати газ.

«Потім вже відповідно, коли ми цей газ продаємо, а продаємо ми його відповідно населенню за ціною яка набагато менше ніж ціна закупівельна. Але уряд передбачає оцим законопроєктом який зараз у ВР компенсацію різниці. Тобто ми потім отримаємо відповідну цю компенсацію. Таким чином ми зможемо отримати кошти, щоб повернути витрачені нами кошти й таким чином потім сплатити за цими єврооблігаціями. Тому ми просто кажемо: "Дайте нам можливість перенести ці виплати!"», - наголосив Вітренко.

Вітренко зазначив, що рішення кредиторів очікується 21 липня.

«Зауважити, що з одного боку так, 19 липня це термін сплати, але відповідним договором передбачено, що є п'ять днів додатково, причому робочих днів на вирішення проблемних питань. Тобто фактично мова йде про 26 липня. У нас є час після того, як ми отримаємо рішення більшості кредиторів. Там є певний відсоток кредиторів, які мають погодитися на перенесення. Відповідно ми очікуємо цього рішення кредиторів. Але знову ж так, мова йде про добровільну згоду. Ми просимо їх війти в положення і перенести», - розповів Вітренко.

Доповнення

Як повідомляв Forbes, «Нафтогаз України» просить держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення 350 млн дол боргу з відсотками.

Окрім того, «Нафтогаз» просить відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на 335 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що «Нафтогаз» просить дворічне відтермінування платежів у всіх міжнародних кредиторів.

Додамо

НАК “Нафтогаз України” отримає 300 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю імпортованого природного газу з метою сталого проходження опалювального сезону.

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