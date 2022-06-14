На закупівлю газу: Нафтогаз отримає 300 млн євро кредиту від ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. НАК “Нафтогаз України” отримає 300 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю імпортованого природного газу з метою сталого проходження опалювального сезону. Про це інформує прес-служба відомства, передає УНН.
Деталі
Компанія має намір розширити цю кредитну лінію імпорту додаткових обсягів газу, необхідних для наступного опалювального сезону.
Позика є частиною програми в розмірі 1 млрд євро, яку ЄБРР має намір реалізувати цього року в Україні у співпраці з донорами та іншими партнерами для підтримки реального сектору економіки країни.
Усі інвестиції ЄБРР в Україну в рамках цього пакету передбачають розподіл ризиків. У випадку з Нафтогазом акціонери ЄБРР гарантують 66% (200 млн євро) від загальної суми позики ЄБРР, яка також забезпечена суверенною гарантією України. Після стартового платежу гарантії донорів покриватимуть усі наступні виплачені 100 мільйонів євро та 66% з решти 150 мільйонів євро.
Окрім підтримки енергетичної безпеки, позика ЄБРР призначена для підтримки Нафтогазу у вирішенні проблем, пов’язаних із працівниками, що зазнали негативного впливу від військових дій. Адже мільйони людей в Україні були вимушені покинути свої домівки та робочі місця.
Наданий кредит також забезпечить тіснішу інтеграцію українського газового ринку з ЄС. Зокрема, Нафтогаз зможе отримувати природний газ, використовуючи конкурентний механізм закупівель від своїх поточних попередньо кваліфікованих газових трейдерів з ЄС. Крім того, вимогою ЄБРР передбачено використання контрактів на основі стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів.
Доповнення
У травні стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" дозволили відкрити кредитну лінію на 300 млн євро у Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю газу.
10 травня Кабмін схвалив законопроект, який передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на газ і тарифів на тепло та супутні послуги на час війни. Тарифи на газ та тепло залишаться незмінними, запевняють у НАК.