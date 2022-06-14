На покупку газа: Нафтогаз получит 300 млн евро кредита от ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. НАК “Нефтегаз Украины” получит 300 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на закупку импортируемого природного газа с целью устойчивого прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
Детали
Компания намерена расширить эту кредитную линию импорта дополнительных объемов газа, необходимых для следующего отопительного сезона.
Заем является частью программы в размере 1 млрд евро, которую ЕБРР намерен реализовать в этом году в Украине в сотрудничестве с донорами и другими партнерами для поддержки реального сектора экономики страны.
Все инвестиции ЕБРР в Украину в рамках этого пакета предполагают распределение рисков. В случае с Нафтогазом акционеры ЕБРР гарантируют 66% (200 млн евро) от общей суммы займа ЕБРР, которая также обеспечена суверенной гарантией Украины. После стартового платежа гарантии доноров будут покрывать все последующие выплаченные 100 миллионов евро и 66% из 150 миллионов евро.
Кроме поддержки энергетической безопасности, заем ЕБРР предназначен для поддержки Нафтогаза в решении проблем, связанных с работниками, которые испытали негативное влияние от военных действий. Ведь миллионы людей в Украине были вынуждены покинуть свои дома и рабочие места.
Предоставленный кредит также обеспечит более тесную интеграцию украинского газового рынка в ЕС. В частности, "Нафтогаз" сможет получать природный газ, используя конкурентный механизм закупок от своих текущих предварительно квалифицированных газовых трейдеров из ЕС. Кроме того, требованием ЕБРР предусмотрено использование контрактов на основе стандартов Европейской федерации энергетических трейдеров.
Дополнение
В мае стало известно, что НАК "Нефтегаз Украины" разрешили открыть кредитную линию на 300 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа.
10 мая Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий введение моратория на повышение цен на газ и тарифов на тепло и сопутствующие услуги во время войны. Тарифы на газ и тепло останутся неизменными, уверяют в НАК.