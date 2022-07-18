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В "Нафтогазе" объяснили почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл

В "Нафтогазе" объяснили почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл

Киев • УНН

 • 195534 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. НАК “Нафтогаз Украины” просит двухлетнюю отсрочку по выплате еврооблигаций-2022 на 335 миллионов долларов, ведь сейчас приоритет, определенный правительством - это импорт газа и деньги лучше потратить туда. Об этом сказал исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Мы в отличие от многих других украинских компаний являемся платежеспособной компанией. Но здесь вопрос в том, что мы просто обратились за добровольным согласием наших кредиторов перенести срок оплаты еврооблигациями. Мы не говорим, что мы входим в дефолт или мы не выполняем обязательства. Мы вовремя обратились к нашим кредиторам с просьбой, чтобы они поняли нашу ситуацию, что приоритет сейчас определен правительством – это импорт газа. И поэтому нам лучше потратить те средства, которые у нас есть на соответственно импорт газа. Поэтому мы просим войти в нашу ситуацию и добровольно согласиться на перенос срока выплат по еврооблигациям. Вопрос не в том, платежеспособен ли «Нафтогаз», или нет», - рассказал Витренко.

Детали

Он отметил, что вопрос в том согласятся ли кредиторы с тем, что сейчас нужно таким образом и именно им помочь «Нафтогазу» и Украине импортировать газ.

«Потом уже соответственно, когда мы этот газ продаем, а продаем мы его соответственно населению по цене гораздо меньше, чем цена закупочная. Но правительство предусматривает этим законопроектом сейчас в ВР компенсацию разницы. То есть мы потом получим соответствующую компенсацию. Таким образом, мы сможем получить средства, чтобы вернуть потраченные нами средства и таким образом потом оплатить эти еврооблигации. Поэтому мы просто говорим: "Дайте нам возможность перенести эти выплаты!"», - подчеркнул Витренко.

Витренко отметил, что решение кредиторов ожидается 21 июля.

«Заметить, что с одной стороны да, 19 июля это срок уплаты, но соответствующим договором предусмотрено, что есть пять дней дополнительно, причем рабочих дней для решения проблемных вопросов. То есть фактически речь идет о 26 июля. У нас есть время после того, как мы получим решение большинства кредиторов. Есть определенный процент кредиторов, которые должны согласиться на перенос. Соответственно, мы ожидаем этого решения кредиторов. Но опять же да, речь идет о добровольном согласии. Мы просим их войти в положение и перенести», – рассказал Витренко.

Дополнение

Как сообщал Forbes, «Нафтогаз Украины» просит держателей евробондов перенести на два года выплаты купонов и погашение 350 млн долл долга с процентами.

Кроме того, «Нафтогаз» просит отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на 335 миллионов долларов.

Также сообщалось, что «Нафтогаз» просит двухлетнюю отсрочку платежей у всех международных кредиторов.

Добавим

НАК “Нефтегаз Украины” получит 300 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на закупку импортированного природного газа с целью постоянного прохождения отопительного сезона.

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