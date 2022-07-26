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"Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям

"Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям

Киев • УНН

 • 281988 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не смог выплатить кредиторам долги по облигациям, что означает дефолт компании. Об этом информирует пресс-служба “Нафтогаза”, пишет УНН.

Цитата

“... правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022 года /2023”, – говорится в сообщении.

Детали

21 июля Кабинет министров Украины, действуя как общее собрание НАК «Нафтогаз Украины», своим распоряжением №625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям Компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров.

Во исполнение вышеуказанного решения правительства, а также во исполнение обязательств национальной компании по выплатам по еврооблигациям руководство Нафтогаза заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием на осуществление этой сделки.

В своем официальном письме правительству национальная компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для Нафтогаза и страны в случае «жесткого дефолта» по еврооблигациям компании.

В свою очередь КМУ не предоставил должностным лицам Нафтогаза разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года).

Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».

Дополнение

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что на счетах компании есть средства для осуществления выплат по еврооблигациям, а также осознают последствия дефолта в случае нарушения обязательств по выплатам.

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