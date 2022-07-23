Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного

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"Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті (LTFC) з "CCC" до "C", - повідомили в агентстві.

"Почався процес, подібний до дефолту: 20 липня уряд України офіційно зробив запит на згоду на відстрочення погашення зовнішнього боргу на 24 місяці. Fitch розглядає це як початок процесу обміну проблемного боргу (DDE), що відповідає рейтингам C як для LTFC, так і для цінних паперів, яких це торкнулося", - зазначили аналітики.

Деталі

Fitch прогнозує скорочення української економіки на 33% у 2022 році з незначним відновленням на 4% у 2023 році через триваючу війну, яка обмежує доступ до морських портів і перешкоджає початку будь-якої масштабної реконструкції.

Інфляція в Україні прискорилася до 21,5% у червні, і аналітики прогнозують її зростання до 30% на кінець 2022 року через слабку монетарну політику, подальші збої в ланцюзі поставок, монетарне фінансування та високі світові ціни на товари. Прогнозується, що у 2023 році інфляція залишиться високою, у середньому 20%, частково через девальвацію гривні.

Також Fitch прогнозує, що держборг зросте на 48 процентних пунктів у 2022 році до 92% ВВП і до 103% на кінець 2023 року (без урахування державних гарантій).

Місячний бюджетний дефіцит у другому кварталі 2022 року, як повідомляється, в Україні становив у середньому 4 мільярди доларів США, зумовлений витратами, пов’язаними з війною, і в агентстві прогнозують, що дефіцит державного бюджету за весь рік становитиме 29,1% ВВП, що є рекордним показником для України.

Раніше

Уряд вирішив запропонувати кредиторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня.

Після цього Група міжнародних кредиторів заявила, що згодна на призупинку їм виплат, і закликала держателів облігацій прийняти прохання країни про заморожування.

Крайній термін голосування за запит для кредиторів - 9 серпня за варантами та 5 серпня за облігаціями, результати обох мають бути оголошені 10 серпня.