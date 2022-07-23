Fitch снизило рейтинг Украины до преддефолтного

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"Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте (LTFC) с "CCC" до "C", - сообщили в агентстве.

"Начался процесс, похожий на дефолт: 20 июля правительство Украины официально запросило согласие на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как начало процесса обмена проблемного долга (DDE), что соответствует рейтингам C как для LTFC, так и для ценных бумаг, которые это коснулось", - отметили аналитики.

Детали

Fitch прогнозирует сокращение украинской экономики на 33% в 2022 году с незначительным восстановлением на 4% в 2023 году из-за продолжающейся войны, которая ограничивает доступ к морским портам и препятствует началу любой масштабной реконструкции.

Инфляция в Украине ускорилась до 21,5% в июне, и аналитики прогнозируют ее рост до 30% на конец 2022 года из-за слабой монетарной политики, дальнейших сбоев в цепи поставок, монетарного финансирования и высоких мировых цен на товары. Прогнозируется, что в 2023 году инфляция останется высокой, в среднем 20%, частично из-за девальвации гривны.

Также Fitch прогнозирует, что госдолг вырастет на 48 процентных пункта в 2022 году до 92% ВВП и до 103% на конец 2023 года (без учета государственных гарантий).

Месячный бюджетный дефицит во втором квартале 2022 года, как сообщается, в Украине составил в среднем 4 миллиарда долларов США, обусловленный расходами, связанными с войной, и в агентстве прогнозируют, что дефицит государственного бюджета за весь год составит 29,1% ВВП, что является рекордным показателем для Украины.

Ранее

Правительство решило предложить кредиторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа.

После этого Группа международных кредиторов заявила, что согласна на приостановку им выплат, и призвала держателей облигаций принять просьбу страны о замораживании.

Крайний срок голосования за запрос для кредиторов - 9 августа по варрантам и 5 августа по облигациям, результаты обоих должны быть объявлены 10 августа.