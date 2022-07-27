"Нафтогаз" решил предложить кредиторам отсрочку выплат по евробондам

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"Нафтогаз безотлагательно предложит новое соглашение по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат... Нафтогаз работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Детали

"Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям", - подчеркнули в НАК.

Национальная компания отметила, что "безотлагательно предложит держателям еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении КМУ №625-р от 21.07.2022".

Так, 21 июля Кабинет министров Украины, действуя как общее собрание НАК "Нафтогаз Украины", своим распоряжением №625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров.

Ранее

26 июля "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям.

Перед этим правительство решило предложить кредиторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа.

После этого Группа международных кредиторов заявила, что согласна на приостановку им выплат, и призвала держателей облигаций принять просьбу страны о замораживании.

Крайний срок голосования за запрос для кредиторов – 9 августа по варрантам и 5 августа по облигациям, результаты обоих должны быть объявлены 10 августа.

На фоне таких новостей рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC" до "C", преддефолтного.