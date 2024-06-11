НАБУ має відзвітувати перед суспільством про результати своєї роботи - нардеп

Результатом ефективної роботи правоохоронного органу, у тому числі і НАБУ, є відшкодування завданих державі збитків і реальні вироки. А оскільки суспільство і західні партнери покладали великі надії на антикорупційне бюро, вони мають право заслухати звіт про його роботу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив нардеп Михайло Цимбалюк.

Ефект роботи кожного правоохоронного органу - це відшкодування завданих збитків, і реальні вироки. От тоді можна судити про роботу будь-якого правоохоронного органу. На НАБУ великі надії покладали і покладають наші партнери, зрештою вони і фінансували створення такого органу. Ну і звісно українське суспільство, вважалось, що ті зарплати, які отримують детективи і керівництво НАБУ мають бути гарантією їх незалежності і ефективності роботи - сказав Михайло Цимбалюк.

Тому, на його думку, НАБУ має відзвітувати перед парламентом про результати своєї діяльності, у тому числі і по гучних справах.

Є справи, які мають суспільний резонанс, а є більш закриті. НАБУ розслідує кримінальні провадження відносно високопосадовців і поки немає рішення суду будь-яку справу можна вважати заполітизованою, або підозрілою - додав нардеп.

Нагадаємо

Нардеп Анатолій Бурміч у коментарі УНН заявив, що найближчим часом антикорупційний комітет Ради заслухає звіт про роботу НАБУ.

Зазначимо, одна з останніх гучних справ НАБУ та САП - звинувачення міністра агрополітики Миколи Сольського у заволодінні землею у Сумській області, яка за версією слідства, належала Національній аграрній академії.

Проте, як зʼясувалося згодом, землею Сольський ніякою не заволодівав, її приватизували учасники АТО за державною програмою. Сольський на той час був адвокатом (сім років тому), і надавав АТОвцям юридичну допомогу.

А версія про те, що ця земля належала НААН - залишається лише поки версією детективів, оскільки сам НААН не може надати документи, які б підтверджували їх право на користування спірною землею. Мало того, вони визнають, що таких документів у них немає.

Тим не менше, гучні звинувачення НАБУ призвели до значних наслідків. Окрім того, що Сольський залишив свій пост і стратегічне міністерство агрополітики зараз фактично без керівника - на тлі заяв НАБУ поляки вийшли з переговорів щодо розблокування кордону для українських фермерів. Востаннє польська і українська сторона зустрічалися у березні, і тоді констатували "крок вперед" у переговорах. Проте вже в квітні через справу НАБУ поляки обнулили переговори і знову погрожують блокуванням.

За версією деяких експертів, НАБУ могли зумисно підіграти полякам і розіграти таку карту проти українців.