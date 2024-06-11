НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Результатом эффективной работы правоохранительного органа, в том числе и НАБУ, является возмещение причиненных государству убытков и реальные приговоры. А поскольку общество и западные партнеры возлагали большие надежды на антикоррупционное бюро, они имеют право заслушать отчет о его работе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал нардеп Михаил Цымбалюк.

Эффект работы каждого правоохранительного органа-это возмещение причиненного ущерба, и реальные приговоры. Вот тогда можно судить о работе любого правоохранительного органа. На НАБУ большие надежды возлагали и возлагают наши партнеры, в конце концов они и финансировали создание такого органа. Ну и конечно украинское общество, считалось, что те зарплаты, которые получают детективы и руководство НАБУ должны быть гарантией их независимости и эффективности работы - сказал Михаил Цымбалюк.

Поэтому, по его мнению, НАБУ должно отчитаться перед парламентом о результатах своей деятельности, в том числе и по громким делам.

Есть дела, которые имеют общественный резонанс, а есть более закрытые. НАБУ расследует уголовные производства в отношении чиновников и пока нет решения суда любое дело можно считать заполитизированным, или подозрительным - добавил нардеп.

Напомним

Нардеп Анатолий Бурмич в комментарии УНН заявил, что в ближайшее время антикоррупционный комитет Рады заслушает отчет о работе НАБУ.

Отметим, одно из последних громких дел НАБУ и САП - обвинение министра агрополитики Николая сельского в завладении землей в Сумской области, которая по версии следствия, принадлежала Национальной аграрной академии.

Однако, как выяснилось впоследствии, землей Сольский никакой не завладевал, ее приватизировали участники АТО по государственной программе. Сольский в то время был адвокатом (семь лет назад), и оказывал АТОвцам юридическую помощь.

А версия о том, что эта земля принадлежала наан - остается лишь пока версией детективов , поскольку сам НААН не может предоставить документы, подтверждающие их право на пользование спорной землей. Мало того, они признают, что таких документов у них нет.

Тем не менее, громкие обвинения НАБУ привели к значительным последствиям. Кроме того, что Сольский покинул свой пост и стратегическое Министерство агрополитики сейчас фактически без руководителя - на фоне заявлений НАБУ поляки вышли из переговоров по разблокированию границы для украинских фермеров. Последний раз польская и украинская сторона встречались в марте, и тогда констатировали "шаг вперед" в переговорах. Однако уже в апреле из-за дела НАБУ поляки обнулили переговоры и снова угрожают блокировкой.

По версии некоторых экспертов, НАБУ могли умышленно подыграть полякам и разыграть такую карту против украинцев.