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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 05:50  •  2099 просмотра

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Народный депутат Михаил Цымбалюк считает, что НАБУ должно отчитываться перед парламентом о результатах своей деятельности, в том числе о резонансных делах, поскольку западные партнеры и украинское общество возлагают большие надежды на антикоррупционное бюро.

Результатом эффективной работы правоохранительного органа, в том числе и НАБУ, является возмещение причиненных государству убытков и реальные приговоры. А поскольку общество и западные партнеры возлагали большие надежды на антикоррупционное бюро, они имеют право заслушать отчет о его работе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал нардеп Михаил Цымбалюк.

Эффект работы каждого правоохранительного органа-это возмещение причиненного ущерба, и реальные приговоры. Вот тогда можно судить о работе любого правоохранительного органа. На НАБУ большие надежды возлагали и возлагают наши партнеры, в конце концов они и финансировали создание такого органа. Ну и конечно украинское общество, считалось, что те зарплаты, которые получают детективы и руководство НАБУ должны быть гарантией их независимости и эффективности работы

- сказал Михаил Цымбалюк.

Поэтому, по его мнению, НАБУ должно отчитаться перед парламентом о результатах своей деятельности, в том числе и по громким делам.

Есть дела, которые имеют общественный резонанс, а есть более закрытые. НАБУ расследует уголовные производства в отношении чиновников и пока нет решения суда любое дело можно считать заполитизированным, или подозрительным

- добавил нардеп.

Напомним

Нардеп Анатолий Бурмич в комментарии УНН заявил, что в ближайшее время антикоррупционный комитет Рады заслушает отчет о работе НАБУ.

Отметим, одно из последних громких дел НАБУ и САП - обвинение министра агрополитики Николая сельского в завладении землей в Сумской области, которая по версии следствия, принадлежала Национальной аграрной академии.

Однако, как выяснилось впоследствии, землей Сольский никакой не завладевал, ее приватизировали участники АТО по государственной программе. Сольский в то время был адвокатом (семь лет назад), и оказывал АТОвцам юридическую помощь. 

А версия о том, что эта земля принадлежала наан - остается лишь пока версией детективов , поскольку сам НААН не может предоставить документы, подтверждающие их право на пользование спорной землей. Мало того, они признают, что таких документов у них нет. 

Тем не менее, громкие обвинения НАБУ привели к значительным последствиям. Кроме того, что Сольский покинул свой пост и стратегическое Министерство агрополитики сейчас фактически без руководителя - на фоне заявлений НАБУ поляки вышли из переговоров по разблокированию границы для украинских фермеров. Последний раз польская и украинская сторона встречались в марте, и тогда констатировали "шаг вперед" в переговорах. Однако уже в апреле из-за дела НАБУ поляки обнулили переговоры и снова угрожают блокировкой. 

По версии некоторых экспертов, НАБУ могли умышленно подыграть полякам и разыграть такую карту против украинцев.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
sumyСумы
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