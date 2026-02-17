На Волині затримали двох посадовців ТЦК , які за гроші "вирішували питання" військового обліку

На Волині затримали двох посадовців ТЦК, які за гроші допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Вони коригували дані в електронних реєстрах за 2,5 тисячі доларів та скасовували відмітки про порушення обліку за 1,5 тисячі доларів.