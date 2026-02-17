На Волині затримали двох посадовців ТЦК , які за гроші "вирішували питання" військового обліку
Київ • УНН
На Волині затримали двох посадовців ТЦК, які за гроші допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Вони коригували дані в електронних реєстрах за 2,5 тисячі доларів та скасовували відмітки про порушення обліку за 1,5 тисячі доларів.
Правоохоронці викрили оператора районного відділу ТЦК і інспектора обласного ТЦК Волинської області, які за гроші допомагали військовозобов'язаним уникати мобілізації та коригували дані в електронних реєстрах. Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора та Національна поліція, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Волинської прокуратури у сфері оборони Західного регіону правоохоронцями задокументовано два епізоди:
- 2,5 тисячі доларів посадовці отримали від чоловіка за коригування даних в системі «Оберіг» з метою подальшого бронювання;
- 1,5 тисячі доларів за скасування відмітки про порушення обліку. Варто зауважити, що після цього один з спільників висунув невдоволення занадто низькою ціною, яку назвав його «колега».
Після передачі коштів обох затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Прокурори повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
За клопотанням сторони обвинувачення, обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Перевіряється участь підозрюваних в інших аналогічних епізодах, а також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути залучені до протиправної діяльності.
