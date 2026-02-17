На Волині затримали двох посадовців ТЦК , які за гроші "вирішували питання" військового обліку

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
14:26 • 2866 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 10146 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 13360 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 14440 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 17101 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 23644 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33321 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44420 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52498 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38898 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
75%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"17 лютого, 06:12 • 21534 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні17 лютого, 06:14 • 23405 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 19071 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб11:03 • 9492 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 10949 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 19420 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 38426 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 47994 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 68493 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 72984 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Музикант
Рустем Умєров
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 11236 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 8106 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 24461 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 22155 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 25160 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Фільм
Опалення

На Волині затримали двох посадовців ТЦК , які за гроші "вирішували питання" військового обліку

Київ • УНН

 • 182 перегляди

На Волині затримали двох посадовців ТЦК, які за гроші допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Вони коригували дані в електронних реєстрах за 2,5 тисячі доларів та скасовували відмітки про порушення обліку за 1,5 тисячі доларів.

На Волині затримали двох посадовців ТЦК , які за гроші "вирішували питання" військового обліку

Правоохоронці викрили оператора районного відділу ТЦК і інспектора обласного ТЦК Волинської області, які за гроші допомагали військовозобов'язаним уникати мобілізації та коригували дані в електронних реєстрах. Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора та Національна поліція, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Волинської прокуратури у сфері оборони Західного регіону правоохоронцями задокументовано два епізоди:

  • 2,5 тисячі доларів посадовці отримали від чоловіка за коригування даних в системі «Оберіг» з метою подальшого бронювання;
    • 1,5 тисячі доларів за скасування відмітки про порушення обліку. Варто зауважити, що після цього один з спільників висунув невдоволення занадто низькою ціною, яку назвав його «колега». 

      Після передачі коштів обох затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Прокурори повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

      За клопотанням сторони обвинувачення, обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

      Перевіряється участь підозрюваних в інших аналогічних епізодах, а також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути залучені до протиправної діяльності.

      Правоохоронець у Хмельницькому отримав підозру через побиття чоловіка під час перевірки з ТЦК16.02.26, 14:22 • 2760 переглядiв

      Ольга Розгон

      СуспільствоКримінал
      Мобілізація
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      ТЦК та СП
      Генеральний прокурор (Україна)
      Волинська область