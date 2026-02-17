На Волыни задержали двух должностных лиц ТЦК, которые за деньги "решали вопросы" воинского учета

На Волыни задержали двух должностных лиц ТЦК, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации. Они корректировали данные в электронных реестрах за 2,5 тысячи долларов и отменяли отметки о нарушениях учета за 1,5 тысячи долларов.