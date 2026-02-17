На Волыни задержали двух должностных лиц ТЦК, которые за деньги "решали вопросы" воинского учета
Киев • УНН
На Волыни задержали двух должностных лиц ТЦК, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации. Они корректировали данные в электронных реестрах за 2,5 тысячи долларов и отменяли отметки о нарушениях учета за 1,5 тысячи долларов.
Правоохранители разоблачили оператора районного отдела ТЦК и инспектора областного ТЦК Волынской области, которые за деньги помогали военнообязанным избегать мобилизации и корректировали данные в электронных реестрах. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Национальная полиция, пишет УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Волынской прокуратуры в сфере обороны Западного региона правоохранителями задокументировано два эпизода:
- 2,5 тысячи долларов должностные лица получили от мужчины за корректировку данных в системе «Оберіг» с целью дальнейшего бронирования;
- 1,5 тысячи долларов за отмену отметки о нарушении учета. Стоит отметить, что после этого один из сообщников выразил недовольство слишком низкой ценой, которую назвал его «коллега».
После передачи средств обоих задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Прокуроры сообщили им о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.
По ходатайству стороны обвинения, обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Проверяется участие подозреваемых в других аналогичных эпизодах, а также устанавливается полный круг лиц, которые могут быть вовлечены в противоправную деятельность.
Правоохранитель в Хмельницком получил подозрение из-за избиения мужчины во время проверки с ТЦК16.02.26, 14:22 • 2764 просмотра