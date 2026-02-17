На Волыни задержали двух должностных лиц ТЦК, которые за деньги "решали вопросы" воинского учета

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
14:26 • 3084 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 10356 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 13550 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 14632 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 17241 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 23701 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33370 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44467 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 52548 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38922 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
75%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 21754 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 23634 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 19487 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб11:03 • 9748 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 11297 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 19716 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 38592 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 48157 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 68672 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 73138 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Музыкант
Рустем Умеров
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 11457 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 8268 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 24539 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 22227 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 25236 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Фильм
Отопление

На Волыни задержали двух должностных лиц ТЦК, которые за деньги "решали вопросы" воинского учета

Киев • УНН

 • 376 просмотра

На Волыни задержали двух должностных лиц ТЦК, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации. Они корректировали данные в электронных реестрах за 2,5 тысячи долларов и отменяли отметки о нарушениях учета за 1,5 тысячи долларов.

На Волыни задержали двух должностных лиц ТЦК, которые за деньги "решали вопросы" воинского учета

Правоохранители разоблачили оператора районного отдела ТЦК и инспектора областного ТЦК Волынской области, которые за деньги помогали военнообязанным избегать мобилизации и корректировали данные в электронных реестрах. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Национальная полиция, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Волынской прокуратуры в сфере обороны Западного региона правоохранителями задокументировано два эпизода:

  • 2,5 тысячи долларов должностные лица получили от мужчины за корректировку данных в системе «Оберіг» с целью дальнейшего бронирования;
    • 1,5 тысячи долларов за отмену отметки о нарушении учета. Стоит отметить, что после этого один из сообщников выразил недовольство слишком низкой ценой, которую назвал его «коллега».

      После передачи средств обоих задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Прокуроры сообщили им о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

      По ходатайству стороны обвинения, обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

      Проверяется участие подозреваемых в других аналогичных эпизодах, а также устанавливается полный круг лиц, которые могут быть вовлечены в противоправную деятельность.

      Правоохранитель в Хмельницком получил подозрение из-за избиения мужчины во время проверки с ТЦК16.02.26, 14:22 • 2764 просмотра

      Ольга Розгон

      ОбществоКриминал и ЧП
      Мобилизация
      Военное положение
      Война в Украине
      ТЦК и СП
      Генеральный прокурор Украины
      Волынская область