12:46 • 9184 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 18425 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 11841 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 30395 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 27081 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45117 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64583 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 105533 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55732 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47322 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 30395 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35447 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 105533 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та відбила мобілізованого, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Поблизу села Карасин цивільні напали на військових, побили одного з них та викрали чоловіка, який підлягав мобілізації. Прокуратура розпочала справу за фактом перешкоджання ЗСУ.

На Волині група осіб напала на авто ТЦК та відбила мобілізованого, відкрито провадження

У Волинській області цивільні на кількох авто заблокували транспорт ТЦК та СП і напали на військових. Нападники побили одного з військових і витягли з машини громадянина, який підлягав призову. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, особи, причетні до вчинення протиправних дій, встановлені, розпочато кримінальне провадження, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 8 березня 2026 року поблизу села Карасин Камінь-Каширського району цивільні особи на кількох автомобілях заблокували службовий транспорт військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У цей час працівники ТЦК та СП доставляли військовозобов’язаного громадянина, який ухилявся від проходження військової служби.

Нападники пошкодили службовий автомобіль, розбили скло, завдали тілесних ушкоджень одному з військовослужбовців та силоміць витягнули з транспортного засобу громадянина, який підлягав призову.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, особи, причетні до вчинення протиправних дій, встановлені. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП: поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку07.02.26, 15:09 • 5873 перегляди

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання групою осіб законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ст. 114-1 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва Волинської обласної прокуратури.

На Прикарпатті військовозобов’язаний напав із ножем на групу оповіщення ТЦК, поранені військові09.03.26, 15:14 • 1898 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область
Збройні сили України