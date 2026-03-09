На Волині група осіб напала на авто ТЦК та відбила мобілізованого, відкрито провадження
Київ • УНН
Поблизу села Карасин цивільні напали на військових, побили одного з них та викрали чоловіка, який підлягав мобілізації. Прокуратура розпочала справу за фактом перешкоджання ЗСУ.
У Волинській області цивільні на кількох авто заблокували транспорт ТЦК та СП і напали на військових. Нападники побили одного з військових і витягли з машини громадянина, який підлягав призову. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, особи, причетні до вчинення протиправних дій, встановлені, розпочато кримінальне провадження, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 8 березня 2026 року поблизу села Карасин Камінь-Каширського району цивільні особи на кількох автомобілях заблокували службовий транспорт військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У цей час працівники ТЦК та СП доставляли військовозобов’язаного громадянина, який ухилявся від проходження військової служби.
Нападники пошкодили службовий автомобіль, розбили скло, завдали тілесних ушкоджень одному з військовослужбовців та силоміць витягнули з транспортного засобу громадянина, який підлягав призову.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, особи, причетні до вчинення протиправних дій, встановлені. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання групою осіб законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ст. 114-1 КК України)
Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва Волинської обласної прокуратури.
