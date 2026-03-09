На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и отбила мобилизованного, открыто производство
Киев • УНН
Вблизи села Карасин гражданские напали на военных, избили одного из них и похитили мужчину, подлежавшего мобилизации. Прокуратура возбудила дело по факту препятствования ВСУ.
В Волынской области гражданские на нескольких автомобилях заблокировали транспорт ТЦК и СП и напали на военных. Нападавшие избили одного из военных и вытащили из машины гражданина, подлежавшего призыву. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, лица, причастные к совершению противоправных действий, установлены, начато уголовное производство, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 8 марта 2026 года вблизи села Карасин Камень-Каширского района гражданские лица на нескольких автомобилях заблокировали служебный транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В это время сотрудники ТЦК и СП доставляли военнообязанного гражданина, уклонявшегося от прохождения военной службы.
Нападавшие повредили служебный автомобиль, разбили стекло, нанесли телесные повреждения одному из военнослужащих и силой вытащили из транспортного средства гражданина, подлежавшего призыву.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, лица, причастные к совершению противоправных действий, установлены. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Под процессуальным руководством прокуроров Камень-Каширской окружной прокуратуры Волынской области начато уголовное производство по факту препятствования группой лиц законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ст. 114-1 УК Украины)
Ход досудебного расследования находится на контроле руководства Волынской областной прокуратуры.
