На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и отбила мобилизованного, открыто производство

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 9136 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 18369 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 11798 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 30325 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 27040 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45096 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 64570 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 105502 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55725 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47317 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
33%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30814 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27104 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35292 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23170 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11694 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11797 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23282 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 30325 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35386 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 105502 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларри Эллисон
Александр Кубраков
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 386 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 646 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 10220 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27182 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30886 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Сериал

На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и отбила мобилизованного, открыто производство

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Вблизи села Карасин гражданские напали на военных, избили одного из них и похитили мужчину, подлежавшего мобилизации. Прокуратура возбудила дело по факту препятствования ВСУ.

На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и отбила мобилизованного, открыто производство

В Волынской области гражданские на нескольких автомобилях заблокировали транспорт ТЦК и СП и напали на военных. Нападавшие избили одного из военных и вытащили из машины гражданина, подлежавшего призыву. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, лица, причастные к совершению противоправных действий, установлены, начато уголовное производство, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 8 марта 2026 года вблизи села Карасин Камень-Каширского района гражданские лица на нескольких автомобилях заблокировали служебный транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В это время сотрудники ТЦК и СП доставляли военнообязанного гражданина, уклонявшегося от прохождения военной службы.

Нападавшие повредили служебный автомобиль, разбили стекло, нанесли телесные повреждения одному из военнослужащих и силой вытащили из транспортного средства гражданина, подлежавшего призыву.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, лица, причастные к совершению противоправных действий, установлены. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП: полиция Харькова сообщила о подозрении мужчине07.02.26, 15:09 • 5869 просмотров

Под процессуальным руководством прокуроров Камень-Каширской окружной прокуратуры Волынской области начато уголовное производство по факту препятствования группой лиц законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ст. 114-1 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства Волынской областной прокуратуры.

На Прикарпатье военнообязанный напал с ножом на группу оповещения ТЦК, ранены военные09.03.26, 15:14 • 1896 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Волынская область
Вооруженные силы Украины