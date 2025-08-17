$41.450.00
На Волині автомобіль Audi зіткнувся з мотоциклом, є загиблий: деталі ДТП

Київ • УНН

 • 346 перегляди

У Ковелі 17 серпня автомобіль Audi зіткнувся з мотоциклом, внаслідок чого 35-річний водій мотоцикла загинув на місці. Водій автомобіля був тверезий, відкрито кримінальне провадження.

На Волині автомобіль Audi зіткнувся з мотоциклом, є загиблий: деталі ДТП

У Ковелі в неділю, 17 серпня автомобіль зіткнувся із мотоциклом, внаслідок якого загинув водій мотоцикла. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Волинській області.

Деталі

ДТП сталась близько 12:45 перед мостом на автодорозі М-07 у Ковелі. Автомобіль AUDI під керуванням 38-річного водія зіткнувся із мотоциклом за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

Внаслідок аварії водій мотоцикла загинув на місці. Слідство встановило, що водій автомобіля перебував за кермом тверезий.

За даним фактом відкрито провадження ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час слідства будуть з'ясовані усі причини та обставини ДТП

- повідомили в поліції.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПАвто
