На Волині автомобіль Audi зіткнувся з мотоциклом, є загиблий: деталі ДТП
Київ • УНН
У Ковелі 17 серпня автомобіль Audi зіткнувся з мотоциклом, внаслідок чого 35-річний водій мотоцикла загинув на місці. Водій автомобіля був тверезий, відкрито кримінальне провадження.
У Ковелі в неділю, 17 серпня автомобіль зіткнувся із мотоциклом, внаслідок якого загинув водій мотоцикла. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Волинській області.
Деталі
ДТП сталась близько 12:45 перед мостом на автодорозі М-07 у Ковелі. Автомобіль AUDI під керуванням 38-річного водія зіткнувся із мотоциклом за кермом якого перебував 35-річний чоловік.
Внаслідок аварії водій мотоцикла загинув на місці. Слідство встановило, що водій автомобіля перебував за кермом тверезий.
За даним фактом відкрито провадження ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.
На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час слідства будуть з'ясовані усі причини та обставини ДТП
Під Києвом двоє підлітків на мопеді потрапили у ДТП, їх госпіталізували16.08.25, 21:10 • 6878 переглядiв