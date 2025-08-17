На Волыни автомобиль Audi столкнулся с мотоциклом, есть погибший: детали ДТП

В Ковеле в воскресенье, 17 августа, автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате чего погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Волынской области.

Детали

ДТП произошло около 12:45 перед мостом на автодороге М-07 в Ковеле. Автомобиль AUDI под управлением 38-летнего водителя столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте. Следствие установило, что водитель автомобиля находился за рулем трезвый.

По данному факту открыто производство ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

На месте работает следственно-оперативная группа. Сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований. В ходе следствия будут выяснены все причины и обстоятельства ДТП - сообщили в полиции.

Под Киевом двое подростков на мопеде попали в ДТП, их госпитализировали