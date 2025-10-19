На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
Київ • УНН
У Вінницькій області чоловік 1974 року народження, перебуваючи в нетверезому стані, підпалив себе та свого 29-річного сина. Обох госпіталізували зі значними опіками.
Деталі
Подія сталася вчора в одному з сіл Вінницького району Вінницької області.
Чоловік, 1974 року народження повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння. Він вилив на себе та свого 29-річного сина легкозаймисту речовин, яку потім підпалив.
Обоє чоловіків отримали значні опіки з якими були госпіталізовані до лікарні.
Наразі правоохоронці встановлюють мотиви таких дій.
