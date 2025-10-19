В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
Киев • УНН
В Винницкой области мужчина 1974 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, поджег себя и своего 29-летнего сына. Обоих госпитализировали со значительными ожогами.
В одном из сел недалеко от Винницы мужчина поджег себя и своего сына, пишет УНН.
Детали
Происшествие произошло вчера в одном из сел Винницкого района Винницкой области.
Мужчина, 1974 года рождения, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Он вылил на себя и своего 29-летнего сына легковоспламеняющееся вещество, которое затем поджег.
Оба мужчины получили значительные ожоги, с которыми были госпитализированы в больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают мотивы таких действий.
Напомним
